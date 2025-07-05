https://ria.ru/20250705/gaz-2027424554.html

Глава TotalEnergies предположил, когда ЕС откажется от российского газа

Глава TotalEnergies предположил, когда ЕС откажется от российского газа - РИА Новости, 06.07.2025

Глава TotalEnergies предположил, когда ЕС откажется от российского газа

ЕС не сможет отказаться от СПГ из России до 2028 года, заявил французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-05T22:55:00+03:00

2025-07-05T22:55:00+03:00

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ПАРИЖ, 5 июл — РИА Новости. ЕС не сможет отказаться от СПГ из России до 2028 года, заявил французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне.Так он ответил на вопрос, хватит ли Европе сжиженного газа из Катара и США, если перестать покупать его у Москвы."Сегодня, в 2026 году — нет. В 2028 году — поскольку это план Европы — да. Потому что так получилось, что мы решили инвестировать в очень крупные новые мощности в Катаре и США. Так что да, я могу сказать, что мы сможем обеспечить безопасность поставок в Европу без российского СПГ с 2028 года", — сказал Пуянне в интервью телеканалу BFM Business.В июне еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен представил государствам Евросоюза инициативу ЕК по полному отказу к концу 2027 года от российских энергоносителей. В частности, предполагается, что новые контракты на закупку запретят уже с конца этого года. В России ранее предупреждал, что ведя такую политику Запад оказывается в новой и более сильной зависимости и сталкивается с повышенными ценами. При этом отказавшиеся от российских энергоносителей все равно приобретают и будут приобретать их через посредников, но уже по более высокой стоимости.

https://ria.ru/20250605/kompanii-2021058597.html

https://ria.ru/20250617/avstrija-2023264449.html

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россия, катар, сша, патрик пуянне, евросоюз, еврокомиссия, в мире