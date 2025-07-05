https://ria.ru/20250705/fsin-2027330831.html

Экс-начальника отдела ФСИН осудили за фиктивные больничные в дни пьянства

Экс-начальника отдела ФСИН осудили за фиктивные больничные в дни пьянства - РИА Новости, 05.07.2025

Экс-начальника отдела ФСИН осудили за фиктивные больничные в дни пьянства

Суд в Москве вынес приговор бывшему начальнику отдела организации мобилизационной подготовки ФСИН России Даниилу Смирнову, предоставлявшему во ФСИН фиктивные... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T03:48:00+03:00

2025-07-05T03:48:00+03:00

2025-07-05T03:48:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Суд в Москве вынес приговор бывшему начальнику отдела организации мобилизационной подготовки ФСИН России Даниилу Смирнову, предоставлявшему во ФСИН фиктивные больничные на рабочие дни, которые он пропустил из-за злоупотребления спиртным, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Смирнов с января 2024 года состоял в должности начальника отдела организации мобилизационной подготовки ФСИН России, в августе был понижен до замначальника этого отдела, а в ноябре уволен, следует из материалов. В них же указано, что ныне 44-летний Смирнов трижды за лето 2024 года предоставлял во ФСИН подложные листки освобождения от служебных обязанностей по временной нетрудоспособности. Таким образом, с 3 июня по 12 июня, с 7 июля по 13 июля, с 13 августа по 23 августа 2024 года он устраивал себе отдых, получая при этом положенные выплаты, общая сумма которых составила 156 тысяч 649 рублей, подчеркивается там. Смирнов полностью признал свою вину, заявил, что сожалеет и раскаивается, рассказал, что летом 2024 года "злоупотреблял спиртным", из-за чего не посещал работу. Опасаясь, что прогулы могут стать причиной увольнения, мужчина в интернете нашел фирму, которая изготавливает фиктивные больничные. За деньги он получал листки нетрудоспособности, перед предъявлением ставил отметку об их получении в Центральной поликлинике МВД, к которой был прикреплён от работы, а затем передавал своему руководителю, подчеркивается в материалах. В октябре-ноябре 2024 года в отношении Смирнова была проведена служебная проверка, он полностью компенсировал полученные от работы денежные средства, но это не уберегло его от увольнения и обвинения по трём эпизодам хищения денежных средств при получении выплат путем представления заведомо ложных сведений, говорится в материалах. Суд в Москве признал Смирнова виновным по всем трём эпизодам и приговорил его к штрафу в доход государства, сумма которого в материалах не раскрывается. Приговор не был обжалован и вступил в силу.

https://ria.ru/20250704/sud-2027175017.html

https://ria.ru/20250704/sud-2027091276.html

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происшествия, москва, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)