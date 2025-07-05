Отдала ему 14 лет жизни, а он назвал ее "ошибкой": трагедия жены Филатова
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Все помнят роман Леонида Филатова и Нины Шацкой — страстную любовь, которая разрушила два брака и стала легендой советского театра. Но почему никто не говорит о женщине, которая 14 лет жила рядом с Филатовым, пока он тайно встречался с другой? Лидия Савченко пожертвовала карьерой ради мужа, шила ему одежду и читала все рукописи. Как отплатил ей знаменитый актер и что стало с забытой женщиной?
Завоевание неприступной крепости
Лидия Савченко пришла в Театр на Таганке в 1967 году — красивая, талантливая выпускница ГИТИСа, старше большинства коллег на несколько лет. Была замужем за инженером Юрием, жила размеренной театральной жизнью.
В труппу в 1969-м ворвался Леонид Филатов — 23-летний выпускник Щепкинского училища. Внешне он совсем не был красавцем: "Худенький, ножки тоненькие, нос уточкой, с вечной сигаретой во рту", — вспоминала Лидия.
Филатов влюбился с первого взгляда. Встречал ее у театра, не сводил глаз на репетициях, засыпал приглашениями. Лидия сначала избегала назойливого поклонника, даже переставала здороваться. Запах табака ее раздражал, неопрятность отталкивала.
"Мне так хотелось его отмыть, одеть... Даже неприятно было, что за мной такой неопрятный молодой человек ухаживает", — признавалась актриса.
Но Филатов был упорен. Казалось, ему совершенно не важна ее реакция — он точно знал, что рано или поздно эта женщина станет его женой.
© РИА Новости / В. Киселев | Перейти в медиабанкЗаслуженный артист РСФСР Леонид Филатов выступает на благотворительном вечере памяти В. Высоцкого
Заслуженный артист РСФСР Леонид Филатов выступает на благотворительном вечере памяти В. Высоцкого
Роковое решение
Лидия не выдержала осады. Ушла от мужа-инженера и вышла замуж за Филатова. Ей было 29, ему — 24. По меркам того времени он женился довольно поздно.
Молодые поселились в однокомнатной квартире, которую выделил театр. Лидия сразу поняла — муж требует полной самоотдачи. И она была готова на это.
Савченко фактически поставила карьеру на паузу. Вместо ролей в театре занялась обустройством быта гениального мужа. Стала личным критиком, советчиком и секретарем. Шила ему модную одежду, не спала ночами, читая его рукописи.
"Делала все это с радостью и полной самоотдачей", — вспоминала позже. Карьера Филатова действительно пошла в гору. А вот о собственной актерской судьбе Лидия практически забыла.
© РИА Новости / Шахвердиев | Перейти в медиабанкАктер московского театра драмы и комедии на Таганке, актер кино Леонид Филатов
Актер московского театра драмы и комедии на Таганке, актер кино Леонид Филатов
Тайна, которую скрывали 12 лет
В середине семидесятых в жизни Филатова появилась Нина Шацкая. Она была старше его на шесть лет и состояла в браке со звездой Таганки Валерием Золотухиным. У супругов даже был сын Денис.
Золотухин тоже не отличался верностью — у него были романы с актрисой Евгенией Сабельниковой и помощником режиссера Тамарой. В 1977 году Нина развелась с ним, а Валерий сразу женился на Тамаре.
Роман Филатова и Шацкой начался примерно в 1975-1976 годах. И длился целых 12 лет! Лидия продолжала жить с мужем, не подозревая о предательстве.
А может, подозревала, но делала вид, что не замечает? Женская интуиция редко обманывает. Но Лидия предпочитала молчать и терпеть.
Самое болезненное — Филатов заставил жену сделать аборт. Мол, рано ему еще с пеленками возиться. Дети могли помешать карьере и романам на стороне.
© РИА Новости / Н. Никольский | Перейти в медиабанкЗаслуженная артистка РФ Нина Шацкая в сцене из фильма "Коллеги"
Заслуженная артистка РФ Нина Шацкая в сцене из фильма "Коллеги"
Двойная жизнь в одном театре
Ситуация была поистине фарсовой. Все четыре участника любовного четырехугольника работали в одном театре, играли вместе на сцене, даже ходили друг к другу в гости.
Лидия видела, как муж "катится по наклонной, бросает писать, начинает пить". Его "виртуозный мат" становился невыносимым. Но она по-прежнему молчала.
Шацкая уже была свободна после развода с Золотухиным, а Филатов все тянул с разводом. Зачем рушить удобный быт, если жена прекрасно справляется с ролью домработницы?
Коллеги в театре, конечно, знали о романе. Но в те времена такие вещи предпочитали не выносить на публику.
© РИА Новости / Виталий Арутюнов | Перейти в медиабанкСцена из спектакля "Взрослая дочь молодого человека" по пьесе драматурга Виктора Славкина. В роли Прокопа по кличке Утюг - артист Юрий Гребенщиков, Люси, жена Куприянова - актриса Лидия Савченко, Ивченко - артист Эммануил Виторган
Сцена из спектакля "Взрослая дочь молодого человека" по пьесе драматурга Виктора Славкина. В роли Прокопа по кличке Утюг - артист Юрий Гребенщиков, Люси, жена Куприянова - актриса Лидия Савченко, Ивченко - артист Эммануил Виторган
Жестокий финал
Только в 1985 году, после 14 лет брака, Филатов решился на развод. Актер поступил с бывшей женой с поразительной жестокостью. Полностью вычеркнул ее из своей жизни. Работая в одном театре, они продолжали сталкиваться в коридорах Таганки, но он даже не здоровался с ней.
В редких интервью о первом браке Филатов отзывался пренебрежительно: "Нина — не первая жена. Первый брак был ошибкой".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Нина Филатова-Шацкая во время сбора труппы театра "Школа современной пьесы" в Москве
Актриса Нина Филатова-Шацкая во время сбора труппы театра "Школа современной пьесы" в Москве
Новая счастливая семья
Филатов и Шацкая официально поженились в 1988 году. Они даже венчались, считая свои отношения судьбоносными. Стали одной из самых известных пар советского театра и кино.
Их брак продлился 15 лет — до смерти Филатова. За это время они успели сняться вместе в нескольких фильмах и прослыли образцовой семьей.
Детей у них так и не появилось. Возможно, Филатов так и остался равнодушен к отцовству. А может, время было уже упущено.
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкХУ Московский международный кинофестиваль: актриса Нина Шацкая с сыном, режиссер Евгений Цымбал, актеры Леонид Филатов, Александр Адабашьян
ХУ Московский международный кинофестиваль: актриса Нина Шацкая с сыном, режиссер Евгений Цымбал, актеры Леонид Филатов, Александр Адабашьян
Судьба забытой женщины
Лидия Савченко осталась совершенно одна. В 44 года — без мужа, без детей, без особых карьерных перспектив. Те 14 лет, что она потратила на Филатова, пропали впустую.
Она продолжала работать в театре, но роли становились все мельче. Публика помнила ее только как "бывшую жену Филатова".
Спустя время Лидия встретила третьего мужа — Александра. Познакомились на телефонной станции, когда она пришла устанавливать домашний телефон. Тот самый телефон, который Филатов обещал провести годами, но так и не сделал.
Савченко мечтала родить детей в новом браке, но здоровье уже не позволило.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Лидия Савченко во время сбора труппы театра "Содружество актеров Таганки"
Актриса Лидия Савченко во время сбора труппы театра "Содружество актеров Таганки"
Последние годы
Сегодня Лидия Кузьминична остается непубличной персоной. Не дает интервью, не появляется на телевидении. Живет тихо и незаметно.
Филатов умер в 2003 году от тяжелой болезни. Шацкая стала его вдовой и хранила память о "великой любви" до самой смерти в 2021-м. Золотухин прожил со второй женой Тамарой до 2013 года.