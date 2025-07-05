https://ria.ru/20250705/filatov-2027172604.html

Отдала ему 14 лет жизни, а он назвал ее "ошибкой": трагедия жены Филатова

Отдала ему 14 лет жизни, а он назвал ее "ошибкой": трагедия жены Филатова - РИА Новости, 05.07.2025

Отдала ему 14 лет жизни, а он назвал ее "ошибкой": трагедия жены Филатова

Все помнят роман Леонида Филатова и Нины Шацкой — страстную любовь, которая разрушила два брака и стала легендой советского театра. Но почему никто не говорит о РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T09:54:00+03:00

2025-07-05T09:54:00+03:00

2025-07-05T09:54:00+03:00

леонид филатов

нина шацкая

валерий золотухин

театр на таганке

гитис

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027200354_0:280:2047:1431_1920x0_80_0_0_c48b3c712b48739c35466c2c5bbce5b0.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Все помнят роман Леонида Филатова и Нины Шацкой — страстную любовь, которая разрушила два брака и стала легендой советского театра. Но почему никто не говорит о женщине, которая 14 лет жила рядом с Филатовым, пока он тайно встречался с другой? Лидия Савченко пожертвовала карьерой ради мужа, шила ему одежду и читала все рукописи. Как отплатил ей знаменитый актер и что стало с забытой женщиной?Завоевание неприступной крепостиЛидия Савченко пришла в Театр на Таганке в 1967 году — красивая, талантливая выпускница ГИТИСа, старше большинства коллег на несколько лет. Была замужем за инженером Юрием, жила размеренной театральной жизнью.В труппу в 1969-м ворвался Леонид Филатов — 23-летний выпускник Щепкинского училища. Внешне он совсем не был красавцем: "Худенький, ножки тоненькие, нос уточкой, с вечной сигаретой во рту", — вспоминала Лидия.Филатов влюбился с первого взгляда. Встречал ее у театра, не сводил глаз на репетициях, засыпал приглашениями. Лидия сначала избегала назойливого поклонника, даже переставала здороваться. Запах табака ее раздражал, неопрятность отталкивала."Мне так хотелось его отмыть, одеть... Даже неприятно было, что за мной такой неопрятный молодой человек ухаживает", — признавалась актриса.Но Филатов был упорен. Казалось, ему совершенно не важна ее реакция — он точно знал, что рано или поздно эта женщина станет его женой.Роковое решениеЛидия не выдержала осады. Ушла от мужа-инженера и вышла замуж за Филатова. Ей было 29, ему — 24. По меркам того времени он женился довольно поздно.Молодые поселились в однокомнатной квартире, которую выделил театр. Лидия сразу поняла — муж требует полной самоотдачи. И она была готова на это.Савченко фактически поставила карьеру на паузу. Вместо ролей в театре занялась обустройством быта гениального мужа. Стала личным критиком, советчиком и секретарем. Шила ему модную одежду, не спала ночами, читая его рукописи."Делала все это с радостью и полной самоотдачей", — вспоминала позже. Карьера Филатова действительно пошла в гору. А вот о собственной актерской судьбе Лидия практически забыла.Тайна, которую скрывали 12 летВ середине семидесятых в жизни Филатова появилась Нина Шацкая. Она была старше его на шесть лет и состояла в браке со звездой Таганки Валерием Золотухиным. У супругов даже был сын Денис.Золотухин тоже не отличался верностью — у него были романы с актрисой Евгенией Сабельниковой и помощником режиссера Тамарой. В 1977 году Нина развелась с ним, а Валерий сразу женился на Тамаре.Роман Филатова и Шацкой начался примерно в 1975-1976 годах. И длился целых 12 лет! Лидия продолжала жить с мужем, не подозревая о предательстве.А может, подозревала, но делала вид, что не замечает? Женская интуиция редко обманывает. Но Лидия предпочитала молчать и терпеть.Самое болезненное — Филатов заставил жену сделать аборт. Мол, рано ему еще с пеленками возиться. Дети могли помешать карьере и романам на стороне.Двойная жизнь в одном театреСитуация была поистине фарсовой. Все четыре участника любовного четырехугольника работали в одном театре, играли вместе на сцене, даже ходили друг к другу в гости.Лидия видела, как муж "катится по наклонной, бросает писать, начинает пить". Его "виртуозный мат" становился невыносимым. Но она по-прежнему молчала.Шацкая уже была свободна после развода с Золотухиным, а Филатов все тянул с разводом. Зачем рушить удобный быт, если жена прекрасно справляется с ролью домработницы?Коллеги в театре, конечно, знали о романе. Но в те времена такие вещи предпочитали не выносить на публику.Жестокий финалТолько в 1985 году, после 14 лет брака, Филатов решился на развод. Актер поступил с бывшей женой с поразительной жестокостью. Полностью вычеркнул ее из своей жизни. Работая в одном театре, они продолжали сталкиваться в коридорах Таганки, но он даже не здоровался с ней.В редких интервью о первом браке Филатов отзывался пренебрежительно: "Нина — не первая жена. Первый брак был ошибкой".Новая счастливая семьяФилатов и Шацкая официально поженились в 1988 году. Они даже венчались, считая свои отношения судьбоносными. Стали одной из самых известных пар советского театра и кино.Их брак продлился 15 лет — до смерти Филатова. За это время они успели сняться вместе в нескольких фильмах и прослыли образцовой семьей.Детей у них так и не появилось. Возможно, Филатов так и остался равнодушен к отцовству. А может, время было уже упущено.Судьба забытой женщиныЛидия Савченко осталась совершенно одна. В 44 года — без мужа, без детей, без особых карьерных перспектив. Те 14 лет, что она потратила на Филатова, пропали впустую.Она продолжала работать в театре, но роли становились все мельче. Публика помнила ее только как "бывшую жену Филатова".Спустя время Лидия встретила третьего мужа — Александра. Познакомились на телефонной станции, когда она пришла устанавливать домашний телефон. Тот самый телефон, который Филатов обещал провести годами, но так и не сделал.Савченко мечтала родить детей в новом браке, но здоровье уже не позволило.Последние годыСегодня Лидия Кузьминична остается непубличной персоной. Не дает интервью, не появляется на телевидении. Живет тихо и незаметно.Филатов умер в 2003 году от тяжелой болезни. Шацкая стала его вдовой и хранила память о "великой любви" до самой смерти в 2021-м. Золотухин прожил со второй женой Тамарой до 2013 года.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

леонид филатов, нина шацкая, валерий золотухин, театр на таганке, гитис