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Яркие танцы и красочные костюмы: в Москве открылся фестиваль культуры Индии - РИА Новости, 05.07.2025
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16:46 05.07.2025 (обновлено: 19:02 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/festival-2027385728.html
Яркие танцы и красочные костюмы: в Москве открылся фестиваль культуры Индии
Яркие танцы и красочные костюмы: в Москве открылся фестиваль культуры Индии - РИА Новости, 05.07.2025
Яркие танцы и красочные костюмы: в Москве открылся фестиваль культуры Индии
РИА Новости, 05.07.2025
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фото, фото, москва, индия, россия
Фото, Москва, Индия, Россия

Яркие танцы и красочные костюмы: в Москве открылся фестиваль культуры Индии

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© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В субботу на Манежной площади открылся фестиваль индийской культуры.

Фестиваль индийской культуры на Манежной площади в Москве

В субботу на Манежной площади открылся фестиваль индийской культуры.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Для горожан и туристов подготовили мастер-классы, выступления артистов и яркие постановки.

Фестиваль индийской культуры на Манежной площади в Москве

Для горожан и туристов подготовили мастер-классы, выступления артистов и яркие постановки.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В программе — попурри хитов Болливуда, танцы в индийском стиле и медитация.

Фестиваль индийской культуры на Манежной площади в Москве

В программе — попурри хитов Болливуда, танцы в индийском стиле и медитация.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Перед гостями выступят артисты из индийских штатов Махараштра, Тамилнад, Нагаленд и других.

Фестиваль индийской культуры на Манежной площади в Москве

Перед гостями выступят артисты из индийских штатов Махараштра, Тамилнад, Нагаленд и других.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Гости услышат песни на языках майтхили и тамили. Все желающие также смогут принять участие в интерактивной викторине "Узнай Индию".

Фестиваль индийской культуры на Манежной площади в Москве

Гости услышат песни на языках майтхили и тамили. Все желающие также смогут принять участие в интерактивной викторине "Узнай Индию".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Преподаватели йоги продемонстрируют продвинутые асаны под музыку.

Фестиваль индийской культуры на Манежной площади в Москве

Преподаватели йоги продемонстрируют продвинутые асаны под музыку.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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6 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Кроме того, взрослых и детей ожидают уникальные театральные представления, в том числе "Золушка по-индийски: история любви".

Фестиваль индийской культуры на Манежной площади в Москве

Кроме того, взрослых и детей ожидают уникальные театральные представления, в том числе "Золушка по-индийски: история любви".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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7 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Чрезвычайный и полномочный посол Индии в России Винай Кумар посетил это мероприятие.

Чрезвычайный и полномочный посол Индии в РФ Винай Кумар на открытии фестиваля индийской культуры на Манежной площади в Москве.

Чрезвычайный и полномочный посол Индии в России Винай Кумар посетил это мероприятие.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Он отметил, что Россию и Индию объединяет особое, очень теплое партнерство.

Фестиваль индийской культуры на Манежной площади в Москве

Он отметил, что Россию и Индию объединяет особое, очень теплое партнерство.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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9 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Фестиваль продлится до 13 июля.

Фестиваль индийской культуры на Манежной площади в Москве

Фестиваль продлится до 13 июля.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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