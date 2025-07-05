Яркие танцы и красочные костюмы: в Москве открылся фестиваль культуры Индии

В субботу на Манежной площади открылся фестиваль индийской культуры.
В субботу на Манежной площади открылся фестиваль индийской культуры.
Для горожан и туристов подготовили мастер-классы, выступления артистов и яркие постановки.
Для горожан и туристов подготовили мастер-классы, выступления артистов и яркие постановки.
В программе — попурри хитов Болливуда, танцы в индийском стиле и медитация.
В программе — попурри хитов Болливуда, танцы в индийском стиле и медитация.
Перед гостями выступят артисты из индийских штатов Махараштра, Тамилнад, Нагаленд и других.
Перед гостями выступят артисты из индийских штатов Махараштра, Тамилнад, Нагаленд и других.
Гости услышат песни на языках майтхили и тамили. Все желающие также смогут принять участие в интерактивной викторине "Узнай Индию".
Гости услышат песни на языках майтхили и тамили. Все желающие также смогут принять участие в интерактивной викторине "Узнай Индию".
Преподаватели йоги продемонстрируют продвинутые асаны под музыку.
Преподаватели йоги продемонстрируют продвинутые асаны под музыку.
Кроме того, взрослых и детей ожидают уникальные театральные представления, в том числе "Золушка по-индийски: история любви".
Кроме того, взрослых и детей ожидают уникальные театральные представления, в том числе "Золушка по-индийски: история любви".
Чрезвычайный и полномочный посол Индии в России Винай Кумар посетил это мероприятие.
Чрезвычайный и полномочный посол Индии в России Винай Кумар посетил это мероприятие.
Он отметил, что Россию и Индию объединяет особое, очень теплое партнерство.
Он отметил, что Россию и Индию объединяет особое, очень теплое партнерство.
Фестиваль продлится до 13 июля.