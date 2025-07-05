Рейтинг@Mail.ru
В Энгельсе открыли горячую линию после атаки украинских беспилотников - РИА Новости, 05.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:00 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/engels-2027362130.html
В Энгельсе открыли горячую линию после атаки украинских беспилотников
В Энгельсе открыли горячую линию после атаки украинских беспилотников - РИА Новости, 05.07.2025
В Энгельсе открыли горячую линию после атаки украинских беспилотников
Администрация Энгельсского района Саратовской области организовала горячую линию для жителей, чье имущество пострадало при атаке беспилотников на регион,... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T13:00:00+03:00
2025-07-05T13:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
энгельс
энгельсский район
саратовская область
роман бусаргин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027349720_0:343:1041:929_1920x0_80_0_0_83a951a417959fa4bb613f66a8e5a90a.jpg
САРАТОВ, 5 июл - РИА Новости. Администрация Энгельсского района Саратовской области организовала горячую линию для жителей, чье имущество пострадало при атаке беспилотников на регион, сообщил глава района Максим Леонов. Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки БПЛА в Энгельсе и Саратове есть повреждения жилых домов, предварительно, никто не пострадал. Позднее он отметил, что в Энгельсе повреждены более 25 квартир и свыше 10 автомобилей, владельцам имущества будет оказана помощь из резервного фонда правительства области. "По поручению губернатора области Романа Бусаргина в администрации района организована работа горячей линии. Жители домов и владельцы автомобилей, пострадавших в результате атаки БПЛА, могут обратиться по телефонам единой дежурно-диспетчерской службы: 8 (8453) 56-71-29, 95-42-23", - написал Леонов в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
энгельс
энгельсский район
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027349720_0:0:1041:782_1920x0_80_0_0_eaf1ef472d5879f347fe31886ac1a1ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, энгельс, энгельсский район, саратовская область, роман бусаргин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Энгельс, Энгельсский район, Саратовская область, Роман Бусаргин
В Энгельсе открыли горячую линию после атаки украинских беспилотников

В Энгельсском районе организовали горячую линию для жителей после атаки БПЛА ВСУ

© Фото : соцсетиПоследствия попадания дрона ВСУ в жилой дом в Энгельсе Саратовской области
Последствия попадания дрона ВСУ в жилой дом в Энгельсе Саратовской области - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© Фото : соцсети
Последствия попадания дрона ВСУ в жилой дом в Энгельсе Саратовской области
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 5 июл - РИА Новости. Администрация Энгельсского района Саратовской области организовала горячую линию для жителей, чье имущество пострадало при атаке беспилотников на регион, сообщил глава района Максим Леонов.
Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки БПЛА в Энгельсе и Саратове есть повреждения жилых домов, предварительно, никто не пострадал. Позднее он отметил, что в Энгельсе повреждены более 25 квартир и свыше 10 автомобилей, владельцам имущества будет оказана помощь из резервного фонда правительства области.
"По поручению губернатора области Романа Бусаргина в администрации района организована работа горячей линии. Жители домов и владельцы автомобилей, пострадавших в результате атаки БПЛА, могут обратиться по телефонам единой дежурно-диспетчерской службы: 8 (8453) 56-71-29, 95-42-23", - написал Леонов в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЭнгельсЭнгельсский районСаратовская областьРоман Бусаргин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала