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В Энгельсе открыли горячую линию после атаки украинских беспилотников
В Энгельсе открыли горячую линию после атаки украинских беспилотников - РИА Новости, 05.07.2025
В Энгельсе открыли горячую линию после атаки украинских беспилотников
Администрация Энгельсского района Саратовской области организовала горячую линию для жителей, чье имущество пострадало при атаке беспилотников на регион,... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T13:00:00+03:00
2025-07-05T13:00:00+03:00
2025-07-05T13:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
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саратовская область
роман бусаргин
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САРАТОВ, 5 июл - РИА Новости. Администрация Энгельсского района Саратовской области организовала горячую линию для жителей, чье имущество пострадало при атаке беспилотников на регион, сообщил глава района Максим Леонов. Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки БПЛА в Энгельсе и Саратове есть повреждения жилых домов, предварительно, никто не пострадал. Позднее он отметил, что в Энгельсе повреждены более 25 квартир и свыше 10 автомобилей, владельцам имущества будет оказана помощь из резервного фонда правительства области. "По поручению губернатора области Романа Бусаргина в администрации района организована работа горячей линии. Жители домов и владельцы автомобилей, пострадавших в результате атаки БПЛА, могут обратиться по телефонам единой дежурно-диспетчерской службы: 8 (8453) 56-71-29, 95-42-23", - написал Леонов в Telegram-канале.
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В Энгельсе открыли горячую линию после атаки украинских беспилотников
В Энгельсском районе организовали горячую линию для жителей после атаки БПЛА ВСУ