https://ria.ru/20250705/egipet-2027382615.html

В Египте нашли гробницы времен Птолемеев и Рима

В Египте нашли гробницы времен Птолемеев и Рима - РИА Новости, 05.07.2025

В Египте нашли гробницы времен Птолемеев и Рима

Археологи обнаружили во время раскопок в Асуане на юге Египта хорошо сохранившиеся гробницы времен династии Птолемеев и римского периода, сообщило Министерство... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T15:50:00+03:00

2025-07-05T15:50:00+03:00

2025-07-05T16:49:00+03:00

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КАИР, 5 июл — РИА Новости. Археологи обнаружили во время раскопок в Асуане на юге Египта хорошо сохранившиеся гробницы времен династии Птолемеев и римского периода, сообщило Министерство туризма и древностей Египта. "Совместная египетско-итальянская археологическая миссия <…> обнаружила ряд высеченных в скале гробниц греческой и римской эпох. Они содержат иероглифические надписи, сохранившиеся в хорошем состоянии. Открытие было сделано на кладбище около мавзолея Ага-Хана на западном берегу Асуана", — отметили в ведомстве. Одна из найденных гробниц находится на глубине более двух метров под землей, к ней ведет каменная лестница, состоящая из девяти ступеней. "Внутри гробницы был обнаружен сделанный из известняка саркофаг высотой около двух метров, расположенный на скалистой платформе, высеченной прямо в горах. Он имеет крышку в форме фигуры человека с ярко выраженными чертами лица", — говорится в заявлении.В министерстве подчеркнули, что на саркофаге написаны иероглифические тексты. Археологам удалось установить личность владельца гробницы — им был высокопоставленный сановник из Асуана. Также в саркофаге обнаружили мумии, некоторые из них детские. Генсек Высшего совета по делам древностей Египта Мухаммед Исмаил Халед заявил, что находки и надписи предоставят богатый научный материал для исследователей-египтологов. По его словам, археологи проведут томографию и биологический анализ найденных в гробнице мумий.

https://ria.ru/20250106/egipet-1992688663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

египет, открытия - риа наука, археология