В Египте нашли гробницы времен Птолемеев и Рима
На юге Египта нашли хорошо сохранившиеся гробницы времен Птолемеев и Рима
© Фото : Министерство туризма и древностей ЕгиптаГробницы времен династии Птолемеев и римского периода были обнаружены в ходе раскопок в Асуане на юге Египта
© Фото : Министерство туризма и древностей Египта
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КАИР, 5 июл — РИА Новости. Археологи обнаружили во время раскопок в Асуане на юге Египта хорошо сохранившиеся гробницы времен династии Птолемеев и римского периода, сообщило Министерство туризма и древностей Египта.
"Совместная египетско-итальянская археологическая миссия <…> обнаружила ряд высеченных в скале гробниц греческой и римской эпох. Они содержат иероглифические надписи, сохранившиеся в хорошем состоянии. Открытие было сделано на кладбище около мавзолея Ага-Хана на западном берегу Асуана", — отметили в ведомстве.
© Фото : министерство туризма и древностей ЕгиптаГробницы времен династии Птолемеев и римского периода были обнаружены в ходе раскопок в Асуане на юге Египта
© Фото : министерство туризма и древностей Египта
Гробницы времен династии Птолемеев и римского периода были обнаружены в ходе раскопок в Асуане на юге Египта
Одна из найденных гробниц находится на глубине более двух метров под землей, к ней ведет каменная лестница, состоящая из девяти ступеней.
"Внутри гробницы был обнаружен сделанный из известняка саркофаг высотой около двух метров, расположенный на скалистой платформе, высеченной прямо в горах. Он имеет крышку в форме фигуры человека с ярко выраженными чертами лица", — говорится в заявлении.
© Фото : министерство туризма и древностей ЕгиптаГробницы времен династии Птолемеев и римского периода были обнаружены в ходе раскопок в Асуане на юге Египта
© Фото : министерство туризма и древностей Египта
Гробницы времен династии Птолемеев и римского периода были обнаружены в ходе раскопок в Асуане на юге Египта
В министерстве подчеркнули, что на саркофаге написаны иероглифические тексты. Археологам удалось установить личность владельца гробницы — им был высокопоставленный сановник из Асуана. Также в саркофаге обнаружили мумии, некоторые из них детские.
Генсек Высшего совета по делам древностей Египта Мухаммед Исмаил Халед заявил, что находки и надписи предоставят богатый научный материал для исследователей-египтологов. По его словам, археологи проведут томографию и биологический анализ найденных в гробнице мумий.
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