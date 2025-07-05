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Ефимов: в Войковском районе построят дома по реновации в рамках КРТ - РИА Новости, 05.07.2025
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12:12 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/efimov-2027282352.html
Ефимов: в Войковском районе построят дома по реновации в рамках КРТ
Ефимов: в Войковском районе построят дома по реновации в рамках КРТ - РИА Новости, 05.07.2025
Ефимов: в Войковском районе построят дома по реновации в рамках КРТ
Дома по программе реновации возведут в Войковском районе Москвы в рамках программы комплексного развития территорий, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T12:12:00+03:00
2025-07-05T12:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Дома по программе реновации возведут в Войковском районе Москвы в рамках программы комплексного развития территорий, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Как он уточнил, проект поможет сформировать в районе более 1,5 тысячи рабочих мест."По программе комплексного развития территорий в Войковском районе реорганизуют два участка общей площадью около 22,5 гектара, на которых планируется построить жилые дома, в том числе для реализации программы реновации", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Площадки находятся на Нарвской улице и в бывшей промзоне "Братцево", где и предусмотрен значительный объем новостроек по реновации (общей площадью 90 тысяч квадратных метров), что позволит переселить 2 тысячи москвичей.В настоящее время в столице на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ, в рамках которых редевелопмент затронет 4,2 тысячи гектаров земли.
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: в Войковском районе построят дома по реновации в рамках КРТ

Ефимов: в Войковском районе Москвы построят дома по реновации в рамках КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Дома по программе реновации возведут в Войковском районе Москвы в рамках программы комплексного развития территорий, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Как он уточнил, проект поможет сформировать в районе более 1,5 тысячи рабочих мест.
«
"По программе комплексного развития территорий в Войковском районе реорганизуют два участка общей площадью около 22,5 гектара, на которых планируется построить жилые дома, в том числе для реализации программы реновации", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Площадки находятся на Нарвской улице и в бывшей промзоне "Братцево", где и предусмотрен значительный объем новостроек по реновации (общей площадью 90 тысяч квадратных метров), что позволит переселить 2 тысячи москвичей.
В настоящее время в столице на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ, в рамках которых редевелопмент затронет 4,2 тысячи гектаров земли.
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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