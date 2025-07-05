https://ria.ru/20250705/efimov-2027282352.html

Ефимов: в Войковском районе построят дома по реновации в рамках КРТ

Ефимов: в Войковском районе построят дома по реновации в рамках КРТ - РИА Новости, 05.07.2025

Ефимов: в Войковском районе построят дома по реновации в рамках КРТ

Дома по программе реновации возведут в Войковском районе Москвы в рамках программы комплексного развития территорий, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T12:12:00+03:00

2025-07-05T12:12:00+03:00

2025-07-05T12:12:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011923822_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_4fee73b11bb4ce9a7a556df35f2bcd93.jpg

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Дома по программе реновации возведут в Войковском районе Москвы в рамках программы комплексного развития территорий, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Как он уточнил, проект поможет сформировать в районе более 1,5 тысячи рабочих мест."По программе комплексного развития территорий в Войковском районе реорганизуют два участка общей площадью около 22,5 гектара, на которых планируется построить жилые дома, в том числе для реализации программы реновации", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Площадки находятся на Нарвской улице и в бывшей промзоне "Братцево", где и предусмотрен значительный объем новостроек по реновации (общей площадью 90 тысяч квадратных метров), что позволит переселить 2 тысячи москвичей.В настоящее время в столице на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ, в рамках которых редевелопмент затронет 4,2 тысячи гектаров земли.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)