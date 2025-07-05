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В ДТП с мотоциклом в Раменском пострадал человек - РИА Новости, 06.07.2025
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21:40 05.07.2025 (обновлено: 10:05 06.07.2025)
https://ria.ru/20250705/dtp-2027419139.html
В ДТП с мотоциклом в Раменском пострадал человек
В ДТП с мотоциклом в Раменском пострадал человек - РИА Новости, 06.07.2025
В ДТП с мотоциклом в Раменском пострадал человек
ДТП с участием мотоцикла произошло в подмосковном Раменском, водитель мотоцикла пострадал и госпитализирован в больницу, сообщили в пресс-службе подмосковного... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-05T21:40:00+03:00
2025-07-06T10:05:00+03:00
происшествия
раменское
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
дтп
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. ДТП с участием мотоцикла произошло в подмосковном Раменском, водитель мотоцикла пострадал и госпитализирован в больницу, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. "Сегодня на пересечении улиц Чугунова и Левашова произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1951 года рождения, управляя легковым автомобилем марки "Фольксваген", при пересечении регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение с мотоциклом", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате ДТП 33-летний водитель мотоцикла госпитализирован. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
раменское
московская область (подмосковье)
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происшествия, раменское, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дтп, московская область (подмосковье)
Происшествия, Раменское, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ДТП, Московская область (Подмосковье)
В ДТП с мотоциклом в Раменском пострадал человек

МВД: после ДТП с иномаркой в Раменском в больницу попал мотоциклист

© Фото : Подмосковная полиция/TelegramНа месте ДТП с участием мотоцикла в подмосковном Раменском. 5 июля 2025
На месте ДТП с участием мотоцикла в подмосковном Раменском. 5 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© Фото : Подмосковная полиция/Telegram
На месте ДТП с участием мотоцикла в подмосковном Раменском. 5 июля 2025
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. ДТП с участием мотоцикла произошло в подмосковном Раменском, водитель мотоцикла пострадал и госпитализирован в больницу, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
"Сегодня на пересечении улиц Чугунова и Левашова произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1951 года рождения, управляя легковым автомобилем марки "Фольксваген", при пересечении регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение с мотоциклом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате ДТП 33-летний водитель мотоцикла госпитализирован.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияРаменскоеМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ДТПМосковская область (Подмосковье)
 
 
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