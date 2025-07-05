https://ria.ru/20250705/dtp-2027419139.html

В ДТП с мотоциклом в Раменском пострадал человек

В ДТП с мотоциклом в Раменском пострадал человек - РИА Новости, 06.07.2025

В ДТП с мотоциклом в Раменском пострадал человек

ДТП с участием мотоцикла произошло в подмосковном Раменском, водитель мотоцикла пострадал и госпитализирован в больницу, сообщили в пресс-службе подмосковного... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-05T21:40:00+03:00

2025-07-05T21:40:00+03:00

2025-07-06T10:05:00+03:00

происшествия

раменское

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

дтп

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. ДТП с участием мотоцикла произошло в подмосковном Раменском, водитель мотоцикла пострадал и госпитализирован в больницу, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. "Сегодня на пересечении улиц Чугунова и Левашова произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1951 года рождения, управляя легковым автомобилем марки "Фольксваген", при пересечении регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение с мотоциклом", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате ДТП 33-летний водитель мотоцикла госпитализирован. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

раменское

московская область (подмосковье)

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происшествия, раменское, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дтп, московская область (подмосковье)