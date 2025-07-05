https://ria.ru/20250705/dtp-2027338576.html
В Москве столкнулись две машины
В Москве столкнулись две машины - РИА Новости, 05.07.2025
В Москве столкнулись две машины
Дорожная авария с участием двух автомобилей произошла в Москве на Южнобутовской улице, сообщает дептранс в Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T08:03:00+03:00
2025-07-05T08:03:00+03:00
2025-07-05T08:03:00+03:00
москва
происшествия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Дорожная авария с участием двух автомобилей произошла в Москве на Южнобутовской улице, сообщает дептранс в Telegram-канале. "На Южнобутовской улице (в районе дома 50) произошло ДТП с участием двух автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение в районе ДТП не затруднено.
https://ria.ru/20250704/dtp-2027250128.html
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москва, происшествия
В Москве столкнулись две машины
ДТП с участием двух автомобилей произошло в Москве на Южнобутовской улице