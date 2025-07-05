https://ria.ru/20250705/dtp-2027338576.html

В Москве столкнулись две машины

В Москве столкнулись две машины - РИА Новости, 05.07.2025

В Москве столкнулись две машины

Дорожная авария с участием двух автомобилей произошла в Москве на Южнобутовской улице, сообщает дептранс в Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T08:03:00+03:00

2025-07-05T08:03:00+03:00

2025-07-05T08:03:00+03:00

москва

происшествия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Дорожная авария с участием двух автомобилей произошла в Москве на Южнобутовской улице, сообщает дептранс в Telegram-канале. "На Южнобутовской улице (в районе дома 50) произошло ДТП с участием двух автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение в районе ДТП не затруднено.

https://ria.ru/20250704/dtp-2027250128.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия