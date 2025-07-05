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Закон об уголовной ответственности за дропперство вступил в силу - РИА Новости, 05.07.2025
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00:11 05.07.2025 (обновлено: 05:56 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/dropperstvo-2027322646.html
Закон об уголовной ответственности за дропперство вступил в силу
Закон об уголовной ответственности за дропперство вступил в силу - РИА Новости, 05.07.2025
Закон об уголовной ответственности за дропперство вступил в силу
Соучастникам мошенничества, которые за денежное вознаграждение передают свои карты, грозит до трех лет лишения свободы, за приобретение карты для передачи её... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T00:11:00+03:00
2025-07-05T05:56:00+03:00
технологии
россия
ирина волк
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Соучастникам мошенничества, которые за денежное вознаграждение передают свои карты, грозит до трех лет лишения свободы, за приобретение карты для передачи её третьему лицу — до шести лет со штрафом от 100 до 500 тысяч рублей, соответствующий закон вступил в силу в субботу. Дропперство — соучастие в схемах мошенников, которое выражается в содействии переводу и обналичиванию похищенных ими денег.Ранее представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что изменения в статью 187 УК "Неправомерный оборот средств платежей", в частности, предусматривают ответственность для тех, кто за денежное вознаграждение передают свои банковские карты для криминальной деятельности либо сами совершают незаконные операции из корыстной заинтересованности по указанию другого лица. Максимальное наказание за это — лишение свободы сроком на три года. За приобретение карты для передачи другому лицу, которое замыслило совершить противоправные действия, грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет со штрафом от 100 до 500 тысяч рублей.Похожее наказание — лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от 300 тысяч до один миллиона рублей — предусматривается за осуществление неправомерных операций с использованием чужих банковских карт или электронных кошельков.При этом уголовной ответственности можно избежать, если гражданин впервые передал злоумышленникам доступ к своей карте и активно сотрудничал со следствием для раскрытия преступлений, уточнила Волк.МВД России призывает не предоставлять посторонним возможность использовать приложения банков на своем компьютере или смартфоне, а также внимательно относиться к переводам на счета от неизвестных, особенно если они связаны с просьбами их обналичить или перенаправить.
https://ria.ru/20250310/moshenniki-2004008564.html
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технологии, россия, ирина волк, единый государственный экзамен (егэ)
Технологии, Россия, Ирина Волк, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Закон об уголовной ответственности за дропперство вступил в силу

В России вступил в силу закон об уголовной ответственности за дропперство

© Fotolia / svortБанковская карта
Банковская карта - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© Fotolia / svort
Банковская карта. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Соучастникам мошенничества, которые за денежное вознаграждение передают свои карты, грозит до трех лет лишения свободы, за приобретение карты для передачи её третьему лицу — до шести лет со штрафом от 100 до 500 тысяч рублей, соответствующий закон вступил в силу в субботу.
Дропперство — соучастие в схемах мошенников, которое выражается в содействии переводу и обналичиванию похищенных ими денег.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
МВД предупредило о схемах мошенников с переводами на карту
10 марта, 09:33
Ранее представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что изменения в статью 187 УК "Неправомерный оборот средств платежей", в частности, предусматривают ответственность для тех, кто за денежное вознаграждение передают свои банковские карты для криминальной деятельности либо сами совершают незаконные операции из корыстной заинтересованности по указанию другого лица. Максимальное наказание за это — лишение свободы сроком на три года. За приобретение карты для передачи другому лицу, которое замыслило совершить противоправные действия, грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет со штрафом от 100 до 500 тысяч рублей.
Похожее наказание — лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от 300 тысяч до один миллиона рублей — предусматривается за осуществление неправомерных операций с использованием чужих банковских карт или электронных кошельков.
При этом уголовной ответственности можно избежать, если гражданин впервые передал злоумышленникам доступ к своей карте и активно сотрудничал со следствием для раскрытия преступлений, уточнила Волк.
МВД России призывает не предоставлять посторонним возможность использовать приложения банков на своем компьютере или смартфоне, а также внимательно относиться к переводам на счета от неизвестных, особенно если они связаны с просьбами их обналичить или перенаправить.
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