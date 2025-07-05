https://ria.ru/20250705/dropperstvo-2027322646.html

Закон об уголовной ответственности за дропперство вступил в силу

Закон об уголовной ответственности за дропперство вступил в силу - РИА Новости, 05.07.2025

Закон об уголовной ответственности за дропперство вступил в силу

Соучастникам мошенничества, которые за денежное вознаграждение передают свои карты, грозит до трех лет лишения свободы, за приобретение карты для передачи её... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T00:11:00+03:00

2025-07-05T00:11:00+03:00

2025-07-05T05:56:00+03:00

технологии

россия

ирина волк

единый государственный экзамен (егэ)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100131/04/1001310492_0:128:2500:1534_1920x0_80_0_0_574319b7036ec656d9618e82704142cb.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Соучастникам мошенничества, которые за денежное вознаграждение передают свои карты, грозит до трех лет лишения свободы, за приобретение карты для передачи её третьему лицу — до шести лет со штрафом от 100 до 500 тысяч рублей, соответствующий закон вступил в силу в субботу. Дропперство — соучастие в схемах мошенников, которое выражается в содействии переводу и обналичиванию похищенных ими денег.Ранее представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что изменения в статью 187 УК "Неправомерный оборот средств платежей", в частности, предусматривают ответственность для тех, кто за денежное вознаграждение передают свои банковские карты для криминальной деятельности либо сами совершают незаконные операции из корыстной заинтересованности по указанию другого лица. Максимальное наказание за это — лишение свободы сроком на три года. За приобретение карты для передачи другому лицу, которое замыслило совершить противоправные действия, грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет со штрафом от 100 до 500 тысяч рублей.Похожее наказание — лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от 300 тысяч до один миллиона рублей — предусматривается за осуществление неправомерных операций с использованием чужих банковских карт или электронных кошельков.При этом уголовной ответственности можно избежать, если гражданин впервые передал злоумышленникам доступ к своей карте и активно сотрудничал со следствием для раскрытия преступлений, уточнила Волк.МВД России призывает не предоставлять посторонним возможность использовать приложения банков на своем компьютере или смартфоне, а также внимательно относиться к переводам на счета от неизвестных, особенно если они связаны с просьбами их обналичить или перенаправить.

https://ria.ru/20250310/moshenniki-2004008564.html

https://ria.ru/20250626/mvd-2025502240.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, ирина волк, единый государственный экзамен (егэ)