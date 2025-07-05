https://ria.ru/20250705/draka-2027368367.html
В Красноярске произошла массовая драка
В Красноярске произошла массовая драка - РИА Новости, 05.07.2025
В Красноярске произошла массовая драка
Массовая драка молодых людей произошла в Красноярске, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T13:41:00+03:00
2025-07-05T13:41:00+03:00
2025-07-05T16:59:00+03:00
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КРАСНОЯРСК, 5 июл — РИА Новости. Массовая драка молодых людей произошла в Красноярске, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. "Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в связи с массовой дракой, произошедшей в общественном месте, возбуждено уголовное дело <…> о хулиганстве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия и применением насилия (ч. 2 ст. 213 УК России)", — говорится в сообщении. По данным ведомства, вечером 3 июля рядом с точкой общественного питания на улице Перенсона в Красноярске между компаниями молодых людей произошел конфликт, в ходе которого один из участников драки выстрелил из сигнального пистолета. В результате выстрела пострадал 17-летний участник конфликта. Угрозы его жизни и здоровью нет. Как уточнили РИА Новости в ведомстве, на данный момент известно о минимум 15 участниках, точное количество устанавливается.
https://ria.ru/20250702/peterburg-2026834017.html
https://ria.ru/20250527/draka-2019262099.html
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красноярск, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Красноярск, Россия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Красноярске произошла массовая драка
Массовая драка произошла в Красноярске, пострадал подросток