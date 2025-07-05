На Западе сделали тяжелое признание о конфликте на Украине
Дизен призвал Запад заключить с Россией сделку по конфликту на Украине
© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен призвал Запад заключить сделку с Россией по конфликту на Украине. Об этом он написал в соцсети X.
"Война проиграна. Лучше заключить сделку сегодня, если завтра ситуация станет еще хуже", — говорится в публикации.
"Война проиграна. Лучше заключить сделку сегодня, если завтра ситуация станет еще хуже", — говорится в публикации.
Вместо этого, по его мнению, европейские лидеры выдают желаемое за действительное и хотят продолжать сражаться на стороне украинцев, а не своих людей.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что есть много свидетельств, что западные страны не хотят мира на Украине.
Премьер Словакии Роберт Фицо также отмечал, что большинство стран Европейского союза хотят продолжения конфликта.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что есть много свидетельств, что западные страны не хотят мира на Украине.
Премьер Словакии Роберт Фицо также отмечал, что большинство стран Европейского союза хотят продолжения конфликта.