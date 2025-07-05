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В Пензенской области девочка утонула в реке
В Пензенской области девочка утонула в реке - РИА Новости, 05.07.2025
В Пензенской области девочка утонула в реке
Шестилетняя девочка в Пензенской области упала с пешеходного мостика в реку и утонула, сообщил региональный главк МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T23:13:00+03:00
2025-07-05T23:13:00+03:00
2025-07-05T23:13:00+03:00
происшествия
пензенская область
сердобский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 5 июл - РИА Новости. Шестилетняя девочка в Пензенской области упала с пешеходного мостика в реку и утонула, сообщил региональный главк МЧС в Telegram-канале. "Шестилетняя девочка утонула в реке Сердоба в Сердобском районе. Дети шли через пешеходный мостик и одна из девочек остановилась помыть ноги в реке и упала в воду. Очевидцы пытались оказать ей помощь, но не смогли. Прибывшие на место сотрудники МЧС России извлекли тело девочки на берег", - говорится в сообщении. На сайте главка уточняется, что сообщение об инциденте поступило спасателям в субботу в 19.55 мск, а спустя менее получаса тело девочки извлекли из воды.
пензенская область
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происшествия, пензенская область, сердобский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пензенская область, Сердобский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пензенской области девочка утонула в реке
МЧС: под Пензой шестилетняя девочка случайно упала в воду с мостика и утонула