Рейтинг@Mail.ru
В России зафиксировали 35 утечек персональных данных за полгода - РИА Новости, 05.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:32 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/dannye-2027353256.html
В России зафиксировали 35 утечек персональных данных за полгода
В России зафиксировали 35 утечек персональных данных за полгода - РИА Новости, 05.07.2025
В России зафиксировали 35 утечек персональных данных за полгода
Зафиксировано 35 утечек персональных данных, скомпрометировавших более 39 миллионов записей, за первые шесть месяцев 2025 года, рассказали в управлении по... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T11:32:00+03:00
2025-07-05T11:32:00+03:00
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105849/55/1058495516_0:164:2000:1289_1920x0_80_0_0_f08990fe9419274b714ff72701afff22.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Зафиксировано 35 утечек персональных данных, скомпрометировавших более 39 миллионов записей, за первые шесть месяцев 2025 года, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "За первые 6 месяцев 2025 года зафиксировано 35 утечек персональных данных, скомпрометировавших более 39 миллионов записей. За последние 2 месяца инциденты произошли у пяти операторов", - говорится в сообщении. Отмечается, что организации, чья вина в утечках данных доказана, привлечены к административной ответственности. Правоохранители рекомендуют проверять стойкость паролей и данные на предмет обнаружения в утечках. Также они советуют выработать привычку регулярно обновлять пароли на критически важных сервисах, таких как почта, банки, соцсети, не реже раз в 3 месяца, особенно если пользователю стало известно об утечке в сервисе, которым он используется.
https://ria.ru/20250625/utechka-2025244157.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105849/55/1058495516_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_6ff05867b412b13554e71aba68407cf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В России зафиксировали 35 утечек персональных данных за полгода

МВД выявило 35 утечек данных, скомпрометировавших более 39 миллионов записей

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Зафиксировано 35 утечек персональных данных, скомпрометировавших более 39 миллионов записей, за первые шесть месяцев 2025 года, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"За первые 6 месяцев 2025 года зафиксировано 35 утечек персональных данных, скомпрометировавших более 39 миллионов записей. За последние 2 месяца инциденты произошли у пяти операторов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что организации, чья вина в утечках данных доказана, привлечены к административной ответственности.
Правоохранители рекомендуют проверять стойкость паролей и данные на предмет обнаружения в утечках. Также они советуют выработать привычку регулярно обновлять пароли на критически важных сервисах, таких как почта, банки, соцсети, не реже раз в 3 месяца, особенно если пользователю стало известно об утечке в сервисе, которым он используется.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Эксперт рассказал, откуда чаще всего происходят утечки данных
25 июня, 06:44
 
ТехнологииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала