https://ria.ru/20250705/dannye-2027353256.html

В России зафиксировали 35 утечек персональных данных за полгода

В России зафиксировали 35 утечек персональных данных за полгода - РИА Новости, 05.07.2025

В России зафиксировали 35 утечек персональных данных за полгода

Зафиксировано 35 утечек персональных данных, скомпрометировавших более 39 миллионов записей, за первые шесть месяцев 2025 года, рассказали в управлении по... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T11:32:00+03:00

2025-07-05T11:32:00+03:00

2025-07-05T11:32:00+03:00

технологии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Зафиксировано 35 утечек персональных данных, скомпрометировавших более 39 миллионов записей, за первые шесть месяцев 2025 года, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "За первые 6 месяцев 2025 года зафиксировано 35 утечек персональных данных, скомпрометировавших более 39 миллионов записей. За последние 2 месяца инциденты произошли у пяти операторов", - говорится в сообщении. Отмечается, что организации, чья вина в утечках данных доказана, привлечены к административной ответственности. Правоохранители рекомендуют проверять стойкость паролей и данные на предмет обнаружения в утечках. Также они советуют выработать привычку регулярно обновлять пароли на критически важных сервисах, таких как почта, банки, соцсети, не реже раз в 3 месяца, особенно если пользователю стало известно об утечке в сервисе, которым он используется.

https://ria.ru/20250625/utechka-2025244157.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия