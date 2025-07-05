https://ria.ru/20250705/dannye-2027353256.html
В России зафиксировали 35 утечек персональных данных за полгода
В России зафиксировали 35 утечек персональных данных за полгода - РИА Новости, 05.07.2025
В России зафиксировали 35 утечек персональных данных за полгода
Зафиксировано 35 утечек персональных данных, скомпрометировавших более 39 миллионов записей, за первые шесть месяцев 2025 года, рассказали в управлении по... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T11:32:00+03:00
2025-07-05T11:32:00+03:00
2025-07-05T11:32:00+03:00
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Зафиксировано 35 утечек персональных данных, скомпрометировавших более 39 миллионов записей, за первые шесть месяцев 2025 года, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "За первые 6 месяцев 2025 года зафиксировано 35 утечек персональных данных, скомпрометировавших более 39 миллионов записей. За последние 2 месяца инциденты произошли у пяти операторов", - говорится в сообщении. Отмечается, что организации, чья вина в утечках данных доказана, привлечены к административной ответственности. Правоохранители рекомендуют проверять стойкость паролей и данные на предмет обнаружения в утечках. Также они советуют выработать привычку регулярно обновлять пароли на критически важных сервисах, таких как почта, банки, соцсети, не реже раз в 3 месяца, особенно если пользователю стало известно об утечке в сервисе, которым он используется.
https://ria.ru/20250625/utechka-2025244157.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В России зафиксировали 35 утечек персональных данных за полгода
МВД выявило 35 утечек данных, скомпрометировавших более 39 миллионов записей
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Зафиксировано 35 утечек персональных данных, скомпрометировавших более 39 миллионов записей, за первые шесть месяцев 2025 года, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"За первые 6 месяцев 2025 года зафиксировано 35 утечек персональных данных, скомпрометировавших более 39 миллионов записей. За последние 2 месяца инциденты произошли у пяти операторов", - говорится в сообщении
.
Отмечается, что организации, чья вина в утечках данных доказана, привлечены к административной ответственности.
Правоохранители рекомендуют проверять стойкость паролей и данные на предмет обнаружения в утечках. Также они советуют выработать привычку регулярно обновлять пароли на критически важных сервисах, таких как почта, банки, соцсети, не реже раз в 3 месяца, особенно если пользователю стало известно об утечке в сервисе, которым он используется.