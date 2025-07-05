https://ria.ru/20250705/danija-2027330342.html

Дания выделила 530 миллионов долларов на усиление возможностей наблюдения

Дания выделила 530 миллионов долларов на усиление возможностей наблюдения - РИА Новости, 05.07.2025

Дания выделила 530 миллионов долларов на усиление возможностей наблюдения

Дания выделяет более 530 миллионов долларов на усиление возможностей наблюдения для вооружённых сил страны через спутники из-за "серьёзной ситуации" в сфере... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T03:36:00+03:00

2025-07-05T03:36:00+03:00

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Дания выделяет более 530 миллионов долларов на усиление возможностей наблюдения для вооружённых сил страны через спутники из-за "серьёзной ситуации" в сфере безопасности, сообщает датское министерство обороны. "Положение в сфере политики безопасности всего за несколько лет стало намного более серьезным, и поэтому необходимо усилить ситуационную и разведывательную картину. Поэтому партии (в парламенте - ред.) договорились о выделении средств на усиление наблюдения, которые, например, могут быть направлены на расширение возможностей для наблюдения и использования спутников... Выделяется 3,4 миллиарда крон (536 миллионов долларов - ред.)", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства. Как следует из пресс-релиза, улучшение спутникового покрытия и возможностей для наблюдения повысит способность датских вооруженных сил к обнаружению и реагированию. Кроме того, согласно публикации, парламентские партии также приняли решение о месте строительства новых крупных военных кораблей: их будут строить в городе Фредериксхавн, где расположена база датских военно-морских сил. В конце марта датское министерство обороны сообщало, что Дания хочет усилить флот вооружённых сил страны, в том числе, путём закупки десятков судов и нового оборудования для наблюдения за критически важной подводной инфраструктурой. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250414/danija-2011135464.html

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