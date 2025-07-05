https://ria.ru/20250705/buddisty--2027366033.html

Московские буддисты отметят 90-летие Далай-ламы молебнами и концертами

Московские буддисты отметят 90-летие Далай-ламы молебнами и концертами - РИА Новости, 05.07.2025

Московские буддисты отметят 90-летие Далай-ламы молебнами и концертами

Буддисты Москвы отметят 90-летие Далай-ламы XIV Тензина Гьяцо 6 июля молебнами и концертами традиционного буддийского пения, а в рамках проходящего в Москве... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T13:18:00+03:00

2025-07-05T13:18:00+03:00

2025-07-05T13:18:00+03:00

религия

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Буддисты Москвы отметят 90-летие Далай-ламы XIV Тензина Гьяцо 6 июля молебнами и концертами традиционного буддийского пения, а в рамках проходящего в Москве буддийского фестиваля благой удачи накануне праздника пройдет благословение домашних животных, рассказали в буддийском центре "Ганден Тендар Линг". Буддийский фестиваль благой удачи, в рамках которого в Москве отметят 90-летие лидера буддизма тибетской традиции, проходит c 29 июня по 8 июля в ДК "Рассвет" в Столярном переулке. "Пятого и 6 июля 2025 года его святейшество Далай-лама примет участие в праздничных церемониях, организованных по случаю его 90-летия. Торжества состоятся в главном тибетском храме Дхарамсалы в Индии и будут сопровождаться прямой трансляцией с синхронным переводом на русский язык. В субботу 5 июля Далай-лама примет участие в молебне о долголетии, который ему поднесут от имени всего тибетского народа. Приблизительное время трансляции: 6.00–8.00 (мск)", – сообщили в Telegram-канале центра. Утренний молебен о долголетии Далай-ламы, добавили в фонде, состоится 6 июля в 12.00. В 16 часов в день рождения Далай-ламы пройдет концерт обертонного пения "Океан мудрости и сострадания". Его проведут монахи тантрического монастыря Гьюдмед, знаменитые в буддийском сообществе мастерством ритуальных церемоний. Каждые два года они освящают личные покои и храмовые помещения Далай-ламы. Также будут показаны его учения, и проведены встречи с учеными-буддологами. Кроме того, накануне дня рождения Далай-ламы монахи монастыря Гьюдмед проведут в Москве церемонию благословения домашних животных, которая состоится в субботу в 15.00. Празднование 90-летия Далай-ламы также будет организовано в Московском буддийском храме "Тубден Шедрублинг" (Нововладыкинский проезд, владение 15). В 17.30 в воскресенье там состоится молебен о его долголетии, в 18.00 – праздничный концерт исполнителей из Калмыкии, Бурятии и Тувы. Буддисты считают Далай-ламу (в переводе — "океан-учитель") воплощением Авалокитешвары — Будды Сострадания. Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — Далай-ламы XIII, а в 1940 году возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая Далай-лама XIV в 1959 году был вынужден перебраться в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев. Там же обосновалось "тибетское правительство в изгнании". За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия далай-лама был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира. Россию Далай-лама XIV посещал несколько раз с краткосрочными поездками. Последняя из них, в Калмыкию в 2004 году, была однодневной. В последующие годы российские буддисты неоднократно выражали надежду в скором времени увидеть Далай-ламу в своих регионах с более продолжительным визитом. Однако вопрос пока не удается решить, поскольку визиты духовного лидера Тибета в другие страны сопровождают ноты протеста со стороны Китая. Даже после того, как весной 2011 года Далай-лама XIV сложил с себя политические полномочия главы "тибетского правительства в изгнании", Пекин обвиняет его в стремлении добиться отделения Тибета от Китая.

https://ria.ru/20241204/doma-1987385508.html

https://ria.ru/20240814/forum-1966130362.html

https://ria.ru/20240813/kitaj-1965868387.html

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москва, тибет, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), китай