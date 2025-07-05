https://ria.ru/20250705/briks-2027417610.html

БРИКС продвигает интеграцию и солидарность, заявил президент Бразилии

БРИКС продвигает интеграцию и солидарность, заявил президент Бразилии - РИА Новости, 05.07.2025

БРИКС продвигает интеграцию и солидарность, заявил президент Бразилии

Страны БРИКС развивают интеграцию и продвигают солидарность в противовес войнам и безразличию, саммит в Рио-де-Жанейро поможет найти решения глобальных... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T21:19:00+03:00

2025-07-05T21:19:00+03:00

2025-07-05T21:19:00+03:00

в мире

бразилия

луис инасиу лула да силва

брикс

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РИО‑ДЕ‑ЖАНЕЙРО, 5 июл - РИА Новости. Страны БРИКС развивают интеграцию и продвигают солидарность в противовес войнам и безразличию, саммит в Рио-де-Жанейро поможет найти решения глобальных кризисов, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. "Не будет процветания в мире, раздираемом войнами... Вместо барьеров мы продвигаем интеграцию. Вместо безразличия - строим солидарность", - сказал Лула, выступая на Бизнес-форуме БРИКС в Рио-де-Жанейро. Президент подчеркнул, что задача прекращения конфликтов и противостояний - это "великая ответственность", лежащая на плечах государственных деятелей и правительств. "Очевидно, что вакуум лидерства усугубляет страдания, которые испытывает наше общество. Я убежден, что этот форум и предстоящий саммит БРИКС принесут решения", - добавил Лула.

https://ria.ru/20250705/briks-2027392005.html

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в мире, бразилия, луис инасиу лула да силва, брикс