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БРИКС продвигает интеграцию и солидарность, заявил президент Бразилии - РИА Новости, 05.07.2025
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21:19 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/briks-2027417610.html
БРИКС продвигает интеграцию и солидарность, заявил президент Бразилии
БРИКС продвигает интеграцию и солидарность, заявил президент Бразилии - РИА Новости, 05.07.2025
БРИКС продвигает интеграцию и солидарность, заявил президент Бразилии
Страны БРИКС развивают интеграцию и продвигают солидарность в противовес войнам и безразличию, саммит в Рио-де-Жанейро поможет найти решения глобальных... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T21:19:00+03:00
2025-07-05T21:19:00+03:00
в мире
бразилия
луис инасиу лула да силва
брикс
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РИО‑ДЕ‑ЖАНЕЙРО, 5 июл - РИА Новости. Страны БРИКС развивают интеграцию и продвигают солидарность в противовес войнам и безразличию, саммит в Рио-де-Жанейро поможет найти решения глобальных кризисов, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. "Не будет процветания в мире, раздираемом войнами... Вместо барьеров мы продвигаем интеграцию. Вместо безразличия - строим солидарность", - сказал Лула, выступая на Бизнес-форуме БРИКС в Рио-де-Жанейро. Президент подчеркнул, что задача прекращения конфликтов и противостояний - это "великая ответственность", лежащая на плечах государственных деятелей и правительств. "Очевидно, что вакуум лидерства усугубляет страдания, которые испытывает наше общество. Я убежден, что этот форум и предстоящий саммит БРИКС принесут решения", - добавил Лула.
https://ria.ru/20250705/briks-2027392005.html
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в мире, бразилия, луис инасиу лула да силва, брикс
В мире, Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва, БРИКС
БРИКС продвигает интеграцию и солидарность, заявил президент Бразилии

Лула да Силва: БРИКС продвигает интеграцию и солидарность в условиях конфликтов

© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
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РИО‑ДЕ‑ЖАНЕЙРО, 5 июл - РИА Новости. Страны БРИКС развивают интеграцию и продвигают солидарность в противовес войнам и безразличию, саммит в Рио-де-Жанейро поможет найти решения глобальных кризисов, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
"Не будет процветания в мире, раздираемом войнами... Вместо барьеров мы продвигаем интеграцию. Вместо безразличия - строим солидарность", - сказал Лула, выступая на Бизнес-форуме БРИКС в Рио-де-Жанейро.
Флаги стран — участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
БРИКС может возглавить новый путь развития, заявил президент Бразилии
Вчера, 17:11
Президент подчеркнул, что задача прекращения конфликтов и противостояний - это "великая ответственность", лежащая на плечах государственных деятелей и правительств.
"Очевидно, что вакуум лидерства усугубляет страдания, которые испытывает наше общество. Я убежден, что этот форум и предстоящий саммит БРИКС принесут решения", - добавил Лула.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Путин примет участие в заседании саммита БРИКС в Бразилии в воскресенье
4 июля, 13:02
 
В миреБразилияЛуис Инасиу Лула да СилваБРИКС
 
 
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