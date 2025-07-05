https://ria.ru/20250705/briks-2027392005.html

БРИКС может возглавить новый путь развития, заявил президент Бразилии

БРИКС может возглавить новый путь развития, заявил президент Бразилии - РИА Новости, 05.07.2025

БРИКС может возглавить новый путь развития, заявил президент Бразилии

Страны БРИКС способны возглавить формирование нового пути развития, ориентированного на устойчивое сельское хозяйство, "зеленую" промышленность, инфраструктуру, РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T17:11:00+03:00

2025-07-05T17:11:00+03:00

2025-07-05T17:11:00+03:00

экономика

бразилия

рио-де-жанейро (город)

луис инасиу лула да силва

брикс

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РИО‑ДЕ‑ЖАНЕЙРО, 5 июл - РИА Новости. Страны БРИКС способны возглавить формирование нового пути развития, ориентированного на устойчивое сельское хозяйство, "зеленую" промышленность, инфраструктуру, устойчивую к потрясениям, и биоэкономику, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. "Наши страны могут возглавить новый путь развития, ориентированный на устойчивое сельское хозяйство, "зеленую" промышленность, устойчивую инфраструктуру и биоэкономику", - сказал бразильский лидер, выступая на Бизнес-форуме БРИКС в Рио-де-Жанейро. По словам Лулы, на долю БРИКС приходится 33% мировых пахотных земель и 42% агропромышленного производства. Кредитование, технологии низкоуглеродного земледелия и восстановление деградированных земель увеличивают потенциал блока по производству продовольствие для всего мира, указал он. Политик напомнил, что страны БРИКС стояли у истоков Альянса борьбы с голодом и нищетой, а также призвал укреплять промышленный комплекс здравоохранения для расширения доступа к лекарствам.

https://ria.ru/20250704/briks-2027273907.html

бразилия

рио-де-жанейро (город)

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экономика, бразилия, рио-де-жанейро (город), луис инасиу лула да силва, брикс