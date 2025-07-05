https://ria.ru/20250705/briks-2027392005.html
БРИКС может возглавить новый путь развития, заявил президент Бразилии
БРИКС может возглавить новый путь развития, заявил президент Бразилии - РИА Новости, 05.07.2025
БРИКС может возглавить новый путь развития, заявил президент Бразилии
Страны БРИКС способны возглавить формирование нового пути развития, ориентированного на устойчивое сельское хозяйство, "зеленую" промышленность, инфраструктуру, РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T17:11:00+03:00
2025-07-05T17:11:00+03:00
2025-07-05T17:11:00+03:00
экономика
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рио-де-жанейро (город)
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РИО‑ДЕ‑ЖАНЕЙРО, 5 июл - РИА Новости. Страны БРИКС способны возглавить формирование нового пути развития, ориентированного на устойчивое сельское хозяйство, "зеленую" промышленность, инфраструктуру, устойчивую к потрясениям, и биоэкономику, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. "Наши страны могут возглавить новый путь развития, ориентированный на устойчивое сельское хозяйство, "зеленую" промышленность, устойчивую инфраструктуру и биоэкономику", - сказал бразильский лидер, выступая на Бизнес-форуме БРИКС в Рио-де-Жанейро. По словам Лулы, на долю БРИКС приходится 33% мировых пахотных земель и 42% агропромышленного производства. Кредитование, технологии низкоуглеродного земледелия и восстановление деградированных земель увеличивают потенциал блока по производству продовольствие для всего мира, указал он. Политик напомнил, что страны БРИКС стояли у истоков Альянса борьбы с голодом и нищетой, а также призвал укреплять промышленный комплекс здравоохранения для расширения доступа к лекарствам.
https://ria.ru/20250704/briks-2027273907.html
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экономика, бразилия, рио-де-жанейро (город), луис инасиу лула да силва, брикс
Экономика, Бразилия, Рио-де-Жанейро (город), Луис Инасиу Лула да Силва, БРИКС
БРИКС может возглавить новый путь развития, заявил президент Бразилии
Президент Бразилии Лула: страны БРИКС способны возглавить новый путь развития