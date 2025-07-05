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Глава МИД Турции примет участие в саммите БРИКС в Бразилии - РИА Новости, 05.07.2025
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14:49 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/briks-2027375257.html
Глава МИД Турции примет участие в саммите БРИКС в Бразилии
Глава МИД Турции примет участие в саммите БРИКС в Бразилии - РИА Новости, 05.07.2025
Глава МИД Турции примет участие в саммите БРИКС в Бразилии
Глава МИД Турции Хакан Фидан примет участие в саммите БРИКС в Бразилии, проведет ряд двусторонних встреч, сообщил РИА Новости источник в турецком... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T14:49:00+03:00
2025-07-05T14:49:00+03:00
в мире
турция
бразилия
рио-де-жанейро (город)
хакан фидан
брикс
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АНКАРА, 5 июл – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан примет участие в саммите БРИКС в Бразилии, проведет ряд двусторонних встреч, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве. "Министр иностранных дел Хакан Фидан примет участие в 17-м саммите лидеров БРИКС, который пройдет в Рио-де-Жанейро 6-7 июля 2025 года по поручению президента (Тайипа Эрдогана – ред). Министр Фидан примет участие в сессиях и проведет ряд двусторонних встреч", - сообщил собеседник агентства. Фидан в ходе участия в сессиях заявит о конструктивном и гуманитарном подходе Турции к кризисам на Ближнем Востоке, особенно в Газе, подчеркнет угрозу, которую представляет "израильская агрессия" для регионального мира, безопасности и развития, заявит о важности справедливой и предсказуемой международной торговой системы, добавил он. "На полях саммита запланированы двусторонние встречи министра Фидана", - уточнил источник.
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турция
бразилия
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в мире, турция, бразилия, рио-де-жанейро (город), хакан фидан, брикс
В мире, Турция, Бразилия, Рио-де-Жанейро (город), Хакан Фидан, БРИКС
Глава МИД Турции примет участие в саммите БРИКС в Бразилии

Глава МИД Турции Фидан проведет двусторонние встречи на саммите БРИКС в Бразилии

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 5 июл – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан примет участие в саммите БРИКС в Бразилии, проведет ряд двусторонних встреч, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
"Министр иностранных дел Хакан Фидан примет участие в 17-м саммите лидеров БРИКС, который пройдет в Рио-де-Жанейро 6-7 июля 2025 года по поручению президента (Тайипа Эрдогана – ред). Министр Фидан примет участие в сессиях и проведет ряд двусторонних встреч", - сообщил собеседник агентства.
Фидан в ходе участия в сессиях заявит о конструктивном и гуманитарном подходе Турции к кризисам на Ближнем Востоке, особенно в Газе, подчеркнет угрозу, которую представляет "израильская агрессия" для регионального мира, безопасности и развития, заявит о важности справедливой и предсказуемой международной торговой системы, добавил он.
"На полях саммита запланированы двусторонние встречи министра Фидана", - уточнил источник.
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В миреТурцияБразилияРио-де-Жанейро (город)Хакан ФиданБРИКС
 
 
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