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Глава МИД Турции примет участие в саммите БРИКС в Бразилии

Глава МИД Турции примет участие в саммите БРИКС в Бразилии - РИА Новости, 05.07.2025

Глава МИД Турции примет участие в саммите БРИКС в Бразилии

Глава МИД Турции Хакан Фидан примет участие в саммите БРИКС в Бразилии, проведет ряд двусторонних встреч, сообщил РИА Новости источник в турецком... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T14:49:00+03:00

2025-07-05T14:49:00+03:00

2025-07-05T14:49:00+03:00

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АНКАРА, 5 июл – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан примет участие в саммите БРИКС в Бразилии, проведет ряд двусторонних встреч, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве. "Министр иностранных дел Хакан Фидан примет участие в 17-м саммите лидеров БРИКС, который пройдет в Рио-де-Жанейро 6-7 июля 2025 года по поручению президента (Тайипа Эрдогана – ред). Министр Фидан примет участие в сессиях и проведет ряд двусторонних встреч", - сообщил собеседник агентства. Фидан в ходе участия в сессиях заявит о конструктивном и гуманитарном подходе Турции к кризисам на Ближнем Востоке, особенно в Газе, подчеркнет угрозу, которую представляет "израильская агрессия" для регионального мира, безопасности и развития, заявит о важности справедливой и предсказуемой международной торговой системы, добавил он. "На полях саммита запланированы двусторонние встречи министра Фидана", - уточнил источник.

https://ria.ru/20250625/erdogan-2025431944.html

турция

бразилия

рио-де-жанейро (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, бразилия, рио-де-жанейро (город), хакан фидан, брикс