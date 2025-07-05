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В США дали совет украинцам, как спасти страну - РИА Новости, 05.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:20 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/brayen-2027352537.html
В США дали совет украинцам, как спасти страну
В США дали совет украинцам, как спасти страну - РИА Новости, 05.07.2025
В США дали совет украинцам, как спасти страну
Массированные удары и продвижение российских военных на фронте свидетельствуют о необходимости Киеву принять трудные решения, написал бывший помощник... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T11:20:00+03:00
2025-07-05T11:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
киев
россия
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Массированные удары и продвижение российских военных на фронте свидетельствуют о необходимости Киеву принять трудные решения, написал бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy. "Недавние массированные бомбардировки украинской территории и продвижение российской армии являются предвестниками развязки, которая постигнет Украину, если страна не сможет найти выход", — говорится в публикации. Брайен добавил, что одно из решений — сделать Украину гибким игроком, то есть изолировать Владимира Зеленского. Лучший способ сделать это — создать коалиционное правительство, которое возьмет на себя бремя переговоров с Россией, отмечает он. Эксперт пишет, что проблема Украины, и не только Зеленского, заключается в том, что у нее заканчивается оружие и солдаты, и она начинает терять территорию с угрожающей скоростью. По мере уничтожения дорог снабжения и складов боеприпасов, а также командных центров и заводов, ситуация ухудшается с каждым днем. Накануне в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли массированный удар по объектам украинского ВПК в Киеве.
https://ria.ru/20250705/tramp-2027347423.html
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в мире, украина, владимир зеленский, киев, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Киев, Россия
В США дали совет украинцам, как спасти страну

Брайен: Киеву надо изолировать Зеленского и создать коалиционное правительство

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Массированные удары и продвижение российских военных на фронте свидетельствуют о необходимости Киеву принять трудные решения, написал бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.

"Недавние массированные бомбардировки украинской территории и продвижение российской армии являются предвестниками развязки, которая постигнет Украину, если страна не сможет найти выход", — говорится в публикации.
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Брайен добавил, что одно из решений — сделать Украину гибким игроком, то есть изолировать Владимира Зеленского. Лучший способ сделать это — создать коалиционное правительство, которое возьмет на себя бремя переговоров с Россией, отмечает он.

Эксперт пишет, что проблема Украины, и не только Зеленского, заключается в том, что у нее заканчивается оружие и солдаты, и она начинает терять территорию с угрожающей скоростью. По мере уничтожения дорог снабжения и складов боеприпасов, а также командных центров и заводов, ситуация ухудшается с каждым днем.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли массированный удар по объектам украинского ВПК в Киеве.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийКиевРоссия
 
 
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