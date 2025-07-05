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Брайен: Киеву надо изолировать Зеленского и создать коалиционное правительство
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Массированные удары и продвижение российских военных на фронте свидетельствуют о необходимости Киеву принять трудные решения, написал бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.
"Недавние массированные бомбардировки украинской территории и продвижение российской армии являются предвестниками развязки, которая постигнет Украину, если страна не сможет найти выход", — говорится в публикации.
"Недавние массированные бомбардировки украинской территории и продвижение российской армии являются предвестниками развязки, которая постигнет Украину, если страна не сможет найти выход", — говорится в публикации.
Брайен добавил, что одно из решений — сделать Украину гибким игроком, то есть изолировать Владимира Зеленского. Лучший способ сделать это — создать коалиционное правительство, которое возьмет на себя бремя переговоров с Россией, отмечает он.
Эксперт пишет, что проблема Украины, и не только Зеленского, заключается в том, что у нее заканчивается оружие и солдаты, и она начинает терять территорию с угрожающей скоростью. По мере уничтожения дорог снабжения и складов боеприпасов, а также командных центров и заводов, ситуация ухудшается с каждым днем.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли массированный удар по объектам украинского ВПК в Киеве.
Эксперт пишет, что проблема Украины, и не только Зеленского, заключается в том, что у нее заканчивается оружие и солдаты, и она начинает терять территорию с угрожающей скоростью. По мере уничтожения дорог снабжения и складов боеприпасов, а также командных центров и заводов, ситуация ухудшается с каждым днем.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли массированный удар по объектам украинского ВПК в Киеве.