https://ria.ru/20250705/brayen-2027352537.html

В США дали совет украинцам, как спасти страну

В США дали совет украинцам, как спасти страну - РИА Новости, 05.07.2025

В США дали совет украинцам, как спасти страну

Массированные удары и продвижение российских военных на фронте свидетельствуют о необходимости Киеву принять трудные решения, написал бывший помощник... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T11:20:00+03:00

2025-07-05T11:20:00+03:00

2025-07-05T11:20:00+03:00

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Массированные удары и продвижение российских военных на фронте свидетельствуют о необходимости Киеву принять трудные решения, написал бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy. "Недавние массированные бомбардировки украинской территории и продвижение российской армии являются предвестниками развязки, которая постигнет Украину, если страна не сможет найти выход", — говорится в публикации. Брайен добавил, что одно из решений — сделать Украину гибким игроком, то есть изолировать Владимира Зеленского. Лучший способ сделать это — создать коалиционное правительство, которое возьмет на себя бремя переговоров с Россией, отмечает он. Эксперт пишет, что проблема Украины, и не только Зеленского, заключается в том, что у нее заканчивается оружие и солдаты, и она начинает терять территорию с угрожающей скоростью. По мере уничтожения дорог снабжения и складов боеприпасов, а также командных центров и заводов, ситуация ухудшается с каждым днем. Накануне в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли массированный удар по объектам украинского ВПК в Киеве.

https://ria.ru/20250705/tramp-2027347423.html

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