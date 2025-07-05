https://ria.ru/20250705/bpla-2027393526.html

ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву

ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 05.07.2025

ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву

Системы ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T17:35:00+03:00

2025-07-05T17:35:00+03:00

2025-07-05T18:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

москва

россия

сергей собянин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_dda0434df5a888de14af62ddf4b64643.jpg

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Системы ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале."ПВО Минобороны сбило беспилотник, летевший на Москву", — написал он.Позже мэр написал об уничтожении второго дрона.На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Сегодня утром Собянин сообщал о ликвидации двух БПЛА, летевших на столицу.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250630/gorlovka-2026339108.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, сергей собянин, вооруженные силы украины