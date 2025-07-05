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ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву
ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 05.07.2025
ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву
Системы ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T17:35:00+03:00
2025-07-05T17:35:00+03:00
2025-07-05T18:58:00+03:00
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Системы ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале."ПВО Минобороны сбило беспилотник, летевший на Москву", — написал он.Позже мэр написал об уничтожении второго дрона.На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Сегодня утром Собянин сообщал о ликвидации двух БПЛА, летевших на столицу.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на Украине, Москва, Россия, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины