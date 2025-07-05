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Умер актер из "Мухтара" и "Ментовских войн" Андрей Бордухаев - РИА Новости, 05.07.2025
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21:38 05.07.2025 (обновлено: 21:43 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/bordukhaev-2027419007.html
Умер актер из "Мухтара" и "Ментовских войн" Андрей Бордухаев
Умер актер из "Мухтара" и "Ментовских войн" Андрей Бордухаев - РИА Новости, 05.07.2025
Умер актер из "Мухтара" и "Ментовских войн" Андрей Бордухаев
Актер Андрей Бордухаев умер в возрасте 49 лет, сообщил артист Игорь Сигов в соцсетях. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T21:38:00+03:00
2025-07-05T21:43:00+03:00
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Актер Андрей Бордухаев умер в возрасте 49 лет, сообщил артист Игорь Сигов в соцсетях."Долгое время Андрей и его семья практически никому не рассказывали о болезни, надеясь справиться самостоятельно и когда-нибудь поделиться радостной новостью о победе над сложным диагнозом. К сожалению, чуда не произошло...", — написал он.Бордухаев запомнился российскому зрителю по ролям в таких сериалах, как "Мухтар", "Ментовские войны" и "Суд".
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Умер актер из "Мухтара" и "Ментовских войн" Андрей Бордухаев

Актер Андрей Бордухаев, известный по сериалу "Мухтар", умер в 49 лет

© КиноАтелье (2013)Актер Андрей Бордухаев в сериале "Следователь Протасов"
Актер Андрей Бордухаев в сериале Следователь Протасов - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© КиноАтелье (2013)
Актер Андрей Бордухаев в сериале "Следователь Протасов". Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Актер Андрей Бордухаев умер в возрасте 49 лет, сообщил артист Игорь Сигов в соцсетях.
"Долгое время Андрей и его семья практически никому не рассказывали о болезни, надеясь справиться самостоятельно и когда-нибудь поделиться радостной новостью о победе над сложным диагнозом. К сожалению, чуда не произошло...", — написал он.
Бордухаев запомнился российскому зрителю по ролям в таких сериалах, как "Мухтар", "Ментовские войны" и "Суд".
 
 
 
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