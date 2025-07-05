https://ria.ru/20250705/bordukhaev-2027419007.html
Умер актер из "Мухтара" и "Ментовских войн" Андрей Бордухаев
Умер актер из "Мухтара" и "Ментовских войн" Андрей Бордухаев - РИА Новости, 05.07.2025
Умер актер из "Мухтара" и "Ментовских войн" Андрей Бордухаев
Актер Андрей Бордухаев умер в возрасте 49 лет, сообщил артист Игорь Сигов в соцсетях. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T21:38:00+03:00
2025-07-05T21:38:00+03:00
2025-07-05T21:43:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027414598_0:0:957:538_1920x0_80_0_0_cd69e07dcc1866c4e174d2e1a99a3a27.jpg
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Актер Андрей Бордухаев умер в возрасте 49 лет, сообщил артист Игорь Сигов в соцсетях."Долгое время Андрей и его семья практически никому не рассказывали о болезни, надеясь справиться самостоятельно и когда-нибудь поделиться радостной новостью о победе над сложным диагнозом. К сожалению, чуда не произошло...", — написал он.Бордухаев запомнился российскому зрителю по ролям в таких сериалах, как "Мухтар", "Ментовские войны" и "Суд".
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027414598_77:0:794:538_1920x0_80_0_0_56944c7643f8436847659c2e797ff74c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Умер актер из "Мухтара" и "Ментовских войн" Андрей Бордухаев
Актер Андрей Бордухаев, известный по сериалу "Мухтар", умер в 49 лет
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Актер Андрей Бордухаев умер в возрасте 49 лет, сообщил артист Игорь Сигов в соцсетях.
"Долгое время Андрей и его семья практически никому не рассказывали о болезни, надеясь справиться самостоятельно и когда-нибудь поделиться радостной новостью о победе над сложным диагнозом. К сожалению, чуда не произошло...", — написал он.
Бордухаев запомнился российскому зрителю по ролям в таких сериалах, как "Мухтар", "Ментовские войны" и "Суд".