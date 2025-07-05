https://ria.ru/20250705/bordukhaev-2027419007.html

Умер актер из "Мухтара" и "Ментовских войн" Андрей Бордухаев

Умер актер из "Мухтара" и "Ментовских войн" Андрей Бордухаев - РИА Новости, 05.07.2025

Умер актер из "Мухтара" и "Ментовских войн" Андрей Бордухаев

Актер Андрей Бордухаев умер в возрасте 49 лет, сообщил артист Игорь Сигов в соцсетях. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T21:38:00+03:00

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Актер Андрей Бордухаев умер в возрасте 49 лет, сообщил артист Игорь Сигов в соцсетях."Долгое время Андрей и его семья практически никому не рассказывали о болезни, надеясь справиться самостоятельно и когда-нибудь поделиться радостной новостью о победе над сложным диагнозом. К сожалению, чуда не произошло...", — написал он.Бордухаев запомнился российскому зрителю по ролям в таких сериалах, как "Мухтар", "Ментовские войны" и "Суд".

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60