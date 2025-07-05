https://ria.ru/20250705/bezopasnost-2027390463.html

В Москве тестируют систему, распознающую пожары и оружие

В Москве тестируют систему, распознающую пожары и оружие - РИА Новости, 05.07.2025

В Москве тестируют систему, распознающую пожары и оружие

Система на базе нейросетей Luna Scanner, способная распознавать пожары и оружие, тестируется в Москве, рассказали в управлении по организации борьбы с... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T16:57:00+03:00

2025-07-05T16:57:00+03:00

2025-07-05T16:57:00+03:00

технологии

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027390156_57:0:953:504_1920x0_80_0_0_558d71766f5b34c0eb0357d0f514d69b.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Система на базе нейросетей Luna Scanner, способная распознавать пожары и оружие, тестируется в Москве, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, выложив видео с примером работы системы в своем Telegram-канале. "На видео пример работы системы Luna Scanner на базе самообучающихся нейросетей. Она в режиме реального времени распознает опасные ситуации: драки, огнестрельное оружие, возгорания. При обнаружении угрозы система мгновенно оповещает службу безопасности объекта", - говорится в сообщении. Отмечается, что технология еще тестируется, однако уже запланировано расширение функционала для детекции оставленных предметов, лежащих людей и признаков паники в толпе. Правоохранители уточнили, что даже без массового внедрения продвинутого ИИ городские камеры Москвы демонстрируют заметные результаты: только в 2024 году с их помощью раскрыто более 10 тысяч преступлений и установлено более 4,3 тысячи лиц, находившихся в федеральном розыске.

https://ria.ru/20250616/ii-2021435475.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)