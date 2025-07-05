https://ria.ru/20250705/bezopasnost-2027390463.html
В Москве тестируют систему, распознающую пожары и оружие
В Москве тестируют систему, распознающую пожары и оружие - РИА Новости, 05.07.2025
В Москве тестируют систему, распознающую пожары и оружие
Система на базе нейросетей Luna Scanner, способная распознавать пожары и оружие, тестируется в Москве, рассказали в управлении по организации борьбы с... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T16:57:00+03:00
2025-07-05T16:57:00+03:00
2025-07-05T16:57:00+03:00
технологии
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027390156_57:0:953:504_1920x0_80_0_0_558d71766f5b34c0eb0357d0f514d69b.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Система на базе нейросетей Luna Scanner, способная распознавать пожары и оружие, тестируется в Москве, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, выложив видео с примером работы системы в своем Telegram-канале. "На видео пример работы системы Luna Scanner на базе самообучающихся нейросетей. Она в режиме реального времени распознает опасные ситуации: драки, огнестрельное оружие, возгорания. При обнаружении угрозы система мгновенно оповещает службу безопасности объекта", - говорится в сообщении. Отмечается, что технология еще тестируется, однако уже запланировано расширение функционала для детекции оставленных предметов, лежащих людей и признаков паники в толпе. Правоохранители уточнили, что даже без массового внедрения продвинутого ИИ городские камеры Москвы демонстрируют заметные результаты: только в 2024 году с их помощью раскрыто более 10 тысяч преступлений и установлено более 4,3 тысячи лиц, находившихся в федеральном розыске.
https://ria.ru/20250616/ii-2021435475.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027390156_281:0:953:504_1920x0_80_0_0_a3e53e689429ea3d8ef30d8467a0fee9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Технологии, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве тестируют систему, распознающую пожары и оружие
МВД: в Москве тестируют распознающую пожары и оружие систему на базе нейросетей