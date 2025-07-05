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В Москве тестируют систему, распознающую пожары и оружие - РИА Новости, 05.07.2025
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16:57 05.07.2025
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В Москве тестируют систему, распознающую пожары и оружие
В Москве тестируют систему, распознающую пожары и оружие - РИА Новости, 05.07.2025
В Москве тестируют систему, распознающую пожары и оружие
Система на базе нейросетей Luna Scanner, способная распознавать пожары и оружие, тестируется в Москве, рассказали в управлении по организации борьбы с... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T16:57:00+03:00
2025-07-05T16:57:00+03:00
технологии
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Система на базе нейросетей Luna Scanner, способная распознавать пожары и оружие, тестируется в Москве, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, выложив видео с примером работы системы в своем Telegram-канале. "На видео пример работы системы Luna Scanner на базе самообучающихся нейросетей. Она в режиме реального времени распознает опасные ситуации: драки, огнестрельное оружие, возгорания. При обнаружении угрозы система мгновенно оповещает службу безопасности объекта", - говорится в сообщении. Отмечается, что технология еще тестируется, однако уже запланировано расширение функционала для детекции оставленных предметов, лежащих людей и признаков паники в толпе. Правоохранители уточнили, что даже без массового внедрения продвинутого ИИ городские камеры Москвы демонстрируют заметные результаты: только в 2024 году с их помощью раскрыто более 10 тысяч преступлений и установлено более 4,3 тысячи лиц, находившихся в федеральном розыске.
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технологии, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Технологии, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве тестируют систему, распознающую пожары и оружие

МВД: в Москве тестируют распознающую пожары и оружие систему на базе нейросетей

© УБК МВД РоссииПример работы системы Luna Scanner на базе самообучающихся нейросетей. Кадр видео
Пример работы системы Luna Scanner на базе самообучающихся нейросетей. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© УБК МВД России
Пример работы системы Luna Scanner на базе самообучающихся нейросетей. Кадр видео
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Система на базе нейросетей Luna Scanner, способная распознавать пожары и оружие, тестируется в Москве, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, выложив видео с примером работы системы в своем Telegram-канале.
«
"На видео пример работы системы Luna Scanner на базе самообучающихся нейросетей. Она в режиме реального времени распознает опасные ситуации: драки, огнестрельное оружие, возгорания. При обнаружении угрозы система мгновенно оповещает службу безопасности объекта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что технология еще тестируется, однако уже запланировано расширение функционала для детекции оставленных предметов, лежащих людей и признаков паники в толпе.
Правоохранители уточнили, что даже без массового внедрения продвинутого ИИ городские камеры Москвы демонстрируют заметные результаты: только в 2024 году с их помощью раскрыто более 10 тысяч преступлений и установлено более 4,3 тысячи лиц, находившихся в федеральном розыске.
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