https://ria.ru/20250705/bespilotniki-2027376411.html
ПВО уничтожила 15 украинских беспилотников над российскими регионами
ПВО уничтожила 15 украинских беспилотников над российскими регионами - РИА Новости, 05.07.2025
ПВО уничтожила 15 украинских беспилотников над российскими регионами
Дежурные средства российской ПВО днём 5 июля сбили ещё 15 украинских беспилотников над Брянской, Смоленской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T14:57:00+03:00
2025-07-05T14:57:00+03:00
2025-07-05T14:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
брянская область
смоленская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО днём 5 июля сбили ещё 15 украинских беспилотников над Брянской, Смоленской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ."Пятого июля т.г. в период с 11.50 мск до 13.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 11 БПЛА – над территорией Брянской области, три БПЛА – над территорией Смоленской области и один БПЛА – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, россия, белгородская область, брянская область, смоленская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Брянская область, Смоленская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы США
ПВО уничтожила 15 украинских беспилотников над российскими регионами
МО: средства ПВО с 11:50 до 13:50 мск уничтожили 15 украинских БПЛА над Россией