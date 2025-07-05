https://ria.ru/20250705/bespilotniki-2027376411.html

ПВО уничтожила 15 украинских беспилотников над российскими регионами

ПВО уничтожила 15 украинских беспилотников над российскими регионами - РИА Новости, 05.07.2025

ПВО уничтожила 15 украинских беспилотников над российскими регионами

Дежурные средства российской ПВО днём 5 июля сбили ещё 15 украинских беспилотников над Брянской, Смоленской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T14:57:00+03:00

2025-07-05T14:57:00+03:00

2025-07-05T14:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

белгородская область

брянская область

смоленская область

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО днём 5 июля сбили ещё 15 украинских беспилотников над Брянской, Смоленской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ."Пятого июля т.г. в период с 11.50 мск до 13.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 11 БПЛА – над территорией Брянской области, три БПЛА – над территорией Смоленской области и один БПЛА – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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смоленская область

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Ольга Фомченкова

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