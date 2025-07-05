https://ria.ru/20250705/bespilotniki-2027339295.html
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 05.07.2025
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности на территории Пензенской области, а также вводившийся над Сердобским районом режим ограничения полетов отменены, сообщил губернатор... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T08:20:00+03:00
2025-07-05T08:20:00+03:00
2025-07-05T08:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
пензенская область
сердобский район
олег мельниченко
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САРАТОВ, 5 июл - РИА Новости. Режим беспилотной опасности на территории Пензенской области, а также вводившийся над Сердобским районом режим ограничения полетов отменены, сообщил губернатор Олег Мельниченко. В пятницу вечером глава региона сообщил, что в области ввели режим беспилотной опасности. "На территории Пензенской области отменен режим "Беспилотная опасность". Снят режим "Ковёр" над Сердобским районом", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250705/saratov-2027338874.html
пензенская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пензенская область, сердобский район, олег мельниченко
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Пензенская область, Сердобский район, Олег Мельниченко
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности
Мельниченко сообщил об отмене режима опасности БПЛА в Пензенской области