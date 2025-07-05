https://ria.ru/20250705/bespilotniki-2027339295.html

В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности

В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 05.07.2025

В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности на территории Пензенской области, а также вводившийся над Сердобским районом режим ограничения полетов отменены, сообщил губернатор... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T08:20:00+03:00

2025-07-05T08:20:00+03:00

2025-07-05T08:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

пензенская область

сердобский район

олег мельниченко

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САРАТОВ, 5 июл - РИА Новости. Режим беспилотной опасности на территории Пензенской области, а также вводившийся над Сердобским районом режим ограничения полетов отменены, сообщил губернатор Олег Мельниченко. В пятницу вечером глава региона сообщил, что в области ввели режим беспилотной опасности. "На территории Пензенской области отменен режим "Беспилотная опасность". Снят режим "Ковёр" над Сердобским районом", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250705/saratov-2027338874.html

пензенская область

сердобский район

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Ольга Фомченкова

происшествия, пензенская область, сердобский район, олег мельниченко