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ПВО ночью сбила 94 украинских беспилотника - РИА Новости, 05.07.2025
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07:53 05.07.2025 (обновлено: 08:53 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/bespilotniki-2027338329.html
ПВО ночью сбила 94 украинских беспилотника
ПВО ночью сбила 94 украинских беспилотника - РИА Новости, 05.07.2025
ПВО ночью сбила 94 украинских беспилотника
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 94 украинских беспилотника, больше всего - над Воронежской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T07:53:00+03:00
2025-07-05T08:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 94 украинских беспилотника, больше всего - над Воронежской областью, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 4 июля до 7.00 мск 5 июля т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что 34 из них были сбиты над Воронежской областью, 11 - над Брянской области, по девять - над Белгородской и Саратовской областями. Кроме того, восемь дронов уничтожены над Новгородской областью, шесть - над Курской, по три - над Ленинградской и Орловской областями.Также ПВО нейтрализовала по два украинских БПЛА над Ростовской, Смоленской, Рязанской областями и Республикой Чувашия, по одному беспилотнику над территориями Московского региона, Пензенской и Тульской областей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ПВО ночью сбила 94 украинских беспилотника

Силы ПВО ночью сбили 94 украинских беспилотника над Россией

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Работа ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 94 украинских беспилотника, больше всего - над Воронежской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 4 июля до 7.00 мск 5 июля т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 34 из них были сбиты над Воронежской областью, 11 - над Брянской области, по девять - над Белгородской и Саратовской областями. Кроме того, восемь дронов уничтожены над Новгородской областью, шесть - над Курской, по три - над Ленинградской и Орловской областями.
Также ПВО нейтрализовала по два украинских БПЛА над Ростовской, Смоленской, Рязанской областями и Республикой Чувашия, по одному беспилотнику над территориями Московского региона, Пензенской и Тульской областей.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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