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ПВО ночью сбила 94 украинских беспилотника

ПВО ночью сбила 94 украинских беспилотника - РИА Новости, 05.07.2025

ПВО ночью сбила 94 украинских беспилотника

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 94 украинских беспилотника, больше всего - над Воронежской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T07:53:00+03:00

2025-07-05T07:53:00+03:00

2025-07-05T08:53:00+03:00

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 94 украинских беспилотника, больше всего - над Воронежской областью, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 4 июля до 7.00 мск 5 июля т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что 34 из них были сбиты над Воронежской областью, 11 - над Брянской области, по девять - над Белгородской и Саратовской областями. Кроме того, восемь дронов уничтожены над Новгородской областью, шесть - над Курской, по три - над Ленинградской и Орловской областями.Также ПВО нейтрализовала по два украинских БПЛА над Ростовской, Смоленской, Рязанской областями и Республикой Чувашия, по одному беспилотнику над территориями Московского региона, Пензенской и Тульской областей.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность