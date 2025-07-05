https://ria.ru/20250705/bespilotniki-2027335998.html

На территории Тульской области был уничтожен БПЛА

На территории Тульской области был уничтожен БПЛА - РИА Новости, 05.07.2025

На территории Тульской области был уничтожен БПЛА

БПЛА был уничтожен на территории Тульской области, ПВО продолжает работу, сообщает губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T07:02:00+03:00

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специальная военная операция на украине

тульская область

дмитрий миляев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. БПЛА был уничтожен на территории Тульской области, ПВО продолжает работу, сообщает губернатор Дмитрий Миляев. "Подразделения ПВО Минобороны России продолжают работу по защите Тульской области. Минувшей ночью был уничтожен БПЛА", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что, предварительно, пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

https://ria.ru/20250705/bespilotniki-2027333371.html

тульская область

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2025

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тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)