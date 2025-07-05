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На территории Тульской области был уничтожен БПЛА
На территории Тульской области был уничтожен БПЛА - РИА Новости, 05.07.2025
На территории Тульской области был уничтожен БПЛА
БПЛА был уничтожен на территории Тульской области, ПВО продолжает работу, сообщает губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T07:02:00+03:00
2025-07-05T07:02:00+03:00
2025-07-05T07:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. БПЛА был уничтожен на территории Тульской области, ПВО продолжает работу, сообщает губернатор Дмитрий Миляев. "Подразделения ПВО Минобороны России продолжают работу по защите Тульской области. Минувшей ночью был уничтожен БПЛА", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что, предварительно, пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
https://ria.ru/20250705/bespilotniki-2027333371.html
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тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На территории Тульской области был уничтожен БПЛА
Миляев: на территории Тульской области был уничтожен БПЛА