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При атаке БПЛА в Саратове и Энгельсе повреждены дома - РИА Новости, 05.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:22 05.07.2025 (обновлено: 10:45 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/bespilotniki-2027333371.html
При атаке БПЛА в Саратове и Энгельсе повреждены дома
При атаке БПЛА в Саратове и Энгельсе повреждены дома - РИА Новости, 05.07.2025
При атаке БПЛА в Саратове и Энгельсе повреждены дома
Жилые дома в Энгельсе и Саратове повреждены при атаке БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T05:22:00+03:00
2025-07-05T10:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
энгельс
саратов
роман бусаргин
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Жилые дома в Энгельсе и Саратове повреждены при атаке БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.&quot;В результате атаки БПЛА есть повреждения жилых домов в Энгельсе и Саратове&quot;, — написал он.По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. ПВО успешно перехватывает большинство дронов противника.
https://ria.ru/20250705/bespilotniki-2027330975.html
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происшествия, энгельс, саратов, роман бусаргин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Энгельс, Саратов, Роман Бусаргин
При атаке БПЛА в Саратове и Энгельсе повреждены дома

Бусаргин: при атаке БПЛА получили повреждения жилые дома в Саратове и Энгельсе

© Фото : соцсетиПоследствия попадания дрона ВСУ в жилой дом в Энгельсе Саратовской области
Последствия попадания дрона ВСУ в жилой дом в Энгельсе Саратовской области - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© Фото : соцсети
Последствия попадания дрона ВСУ в жилой дом в Энгельсе Саратовской области
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Жилые дома в Энгельсе и Саратове повреждены при атаке БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.
«

"В результате атаки БПЛА есть повреждения жилых домов в Энгельсе и Саратове", — написал он.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. ПВО успешно перехватывает большинство дронов противника.
Дым в Чебоксарах. 5 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Чебоксары подверглись атаке беспилотников
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЭнгельсСаратовРоман Бусаргин
 
 
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