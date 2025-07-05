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При атаке БПЛА в Саратове и Энгельсе повреждены дома
При атаке БПЛА в Саратове и Энгельсе повреждены дома - РИА Новости, 05.07.2025
При атаке БПЛА в Саратове и Энгельсе повреждены дома
Жилые дома в Энгельсе и Саратове повреждены при атаке БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T05:22:00+03:00
2025-07-05T05:22:00+03:00
2025-07-05T10:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Жилые дома в Энгельсе и Саратове повреждены при атаке БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин."В результате атаки БПЛА есть повреждения жилых домов в Энгельсе и Саратове", — написал он.По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. ПВО успешно перехватывает большинство дронов противника.
https://ria.ru/20250705/bespilotniki-2027330975.html
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происшествия, энгельс, саратов, роман бусаргин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Энгельс, Саратов, Роман Бусаргин
При атаке БПЛА в Саратове и Энгельсе повреждены дома
Бусаргин: при атаке БПЛА получили повреждения жилые дома в Саратове и Энгельсе