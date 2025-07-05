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Чебоксары подверглись атаке беспилотников - РИА Новости, 05.07.2025
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03:51 05.07.2025 (обновлено: 09:41 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/bespilotniki-2027330975.html
Чебоксары подверглись атаке беспилотников
Чебоксары подверглись атаке беспилотников - РИА Новости, 05.07.2025
Чебоксары подверглись атаке беспилотников
Столица Чувашии Чебоксары подверглась атаке беспилотников, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T03:51:00+03:00
2025-07-05T09:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
чебоксары
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Столица Чувашии Чебоксары подверглась атаке беспилотников, сообщается в приложении МЧС России. "На территории города Чебоксары произошла атака беспилотных воздушных судов, будьте бдительны и соблюдайте меры безопасности", — говорится в сообщении.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. ПВО успешно перехватывает большинство дронов противника.
https://ria.ru/20250705/opasnost-2027330061.html
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чебоксары, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Чебоксары, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Чебоксары подверглись атаке беспилотников

МЧС: в Чебоксарах произошла атака беспилотников

© Фото : соцсетиДым в Чебоксарах. 5 июля 2025
Дым в Чебоксарах. 5 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© Фото : соцсети
Дым в Чебоксарах. 5 июля 2025
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Столица Чувашии Чебоксары подверглась атаке беспилотников, сообщается в приложении МЧС России.
«
"На территории города Чебоксары произошла атака беспилотных воздушных судов, будьте бдительны и соблюдайте меры безопасности", — говорится в сообщении.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. ПВО успешно перехватывает большинство дронов противника.
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Специальная военная операция на УкраинеЧебоксарыРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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