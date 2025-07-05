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ПВО сбила украинский беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 05.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:33 05.07.2025 (обновлено: 17:36 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/bespilotnik-2027393413.html
ПВО сбила украинский беспилотник, летевший на Москву
ПВО сбила украинский беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 05.07.2025
ПВО сбила украинский беспилотник, летевший на Москву
ПВО Минобороны РФ уничтожила еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T17:33:00+03:00
2025-07-05T17:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. ПВО Минобороны РФ уничтожила еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."ПВО Минобороны уничтожили еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
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москва, сергей собянин, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ПВО сбила украинский беспилотник, летевший на Москву

Средства ПВО сбили еще один летевший на Москву украинский беспилотник

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПВО России
ПВО России - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. ПВО Минобороны РФ уничтожила еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"ПВО Минобороны уничтожили еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваСергей СобянинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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