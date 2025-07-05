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ПВО сбила украинский беспилотник, летевший на Москву
ПВО сбила украинский беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 05.07.2025
ПВО сбила украинский беспилотник, летевший на Москву
ПВО Минобороны РФ уничтожила еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T17:33:00+03:00
2025-07-05T17:33:00+03:00
2025-07-05T17:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. ПВО Минобороны РФ уничтожила еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."ПВО Минобороны уничтожили еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
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москва, сергей собянин, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ПВО сбила украинский беспилотник, летевший на Москву
Средства ПВО сбили еще один летевший на Москву украинский беспилотник