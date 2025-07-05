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ПВО сбила украинский беспилотник, летевший на Москву
ПВО сбила украинский беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 05.07.2025
ПВО сбила украинский беспилотник, летевший на Москву
Системы ПВО Минобороны РФ сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T17:08:00+03:00
2025-07-05T17:08:00+03:00
2025-07-05T17:42:00+03:00
москва
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей собянин
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Системы ПВО Минобороны РФ сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
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москва, безопасность, сергей собянин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Москва, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Собянин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила украинский беспилотник, летевший на Москву
Средства ПВО сбили летевший на Москву беспилотник