https://ria.ru/20250705/bespilotnik-2027345813.html
ПВО сбила два украинских беспилотника, летевших на Москву
ПВО сбила два украинских беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 05.07.2025
ПВО сбила два украинских беспилотника, летевших на Москву
Противоздушная оборона сбила два украинских беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T09:48:00+03:00
2025-07-05T09:48:00+03:00
2025-07-05T10:26:00+03:00
москва
специальная военная операция на украине
сергей собянин
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Противоздушная оборона сбила два украинских беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. "ПВО Минобороны отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву", — написал глава города.По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы.Как сообщало военное ведомство, ночью над Московским регионом уничтожили один дрон.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Москва, Специальная военная операция на Украине, Сергей Собянин, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила два украинских беспилотника, летевших на Москву
Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на Москву БПЛА