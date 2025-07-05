Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила два украинских беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 05.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:48 05.07.2025 (обновлено: 10:26 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/bespilotnik-2027345813.html
ПВО сбила два украинских беспилотника, летевших на Москву
ПВО сбила два украинских беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 05.07.2025
ПВО сбила два украинских беспилотника, летевших на Москву
Противоздушная оборона сбила два украинских беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T09:48:00+03:00
2025-07-05T10:26:00+03:00
москва
специальная военная операция на украине
сергей собянин
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Противоздушная оборона сбила два украинских беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. "ПВО Минобороны отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву", — написал глава города.По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы.Как сообщало военное ведомство, ночью над Московским регионом уничтожили один дрон.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сергей собянин, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Москва, Специальная военная операция на Украине, Сергей Собянин, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила два украинских беспилотника, летевших на Москву

Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на Москву БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Противоздушная оборона сбила два украинских беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
"ПВО Минобороны отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву", — написал глава города.
По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы.
Как сообщало военное ведомство, ночью над Московским регионом уничтожили один дрон.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваСергей СобянинБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала