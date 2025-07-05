https://ria.ru/20250705/bespilotnik-2027345813.html

ПВО сбила два украинских беспилотника, летевших на Москву

ПВО сбила два украинских беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 05.07.2025

ПВО сбила два украинских беспилотника, летевших на Москву

Противоздушная оборона сбила два украинских беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T09:48:00+03:00

2025-07-05T09:48:00+03:00

2025-07-05T10:26:00+03:00

москва

специальная военная операция на украине

сергей собянин

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Противоздушная оборона сбила два украинских беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. "ПВО Минобороны отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву", — написал глава города.По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы.Как сообщало военное ведомство, ночью над Московским регионом уничтожили один дрон.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, сергей собянин, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)