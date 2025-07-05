https://ria.ru/20250705/bagazh-2027354687.html

Россиянам дали совет, что делать при потере багажа

Россиянам дали совет, что делать при потере багажа - РИА Новости, 05.07.2025

Россиянам дали совет, что делать при потере багажа

Оказаться без багажа, прилетев домой или на отдых, - это всегда стресс, но у путешественников есть юридические гарантии и финансовая защита в этом случае:... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T11:53:00+03:00

2025-07-05T11:53:00+03:00

2025-07-05T12:02:00+03:00

туризм

россия

turkish airlines

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

новости - туризм

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Оказаться без багажа, прилетев домой или на отдых, - это всегда стресс, но у путешественников есть юридические гарантии и финансовая защита в этом случае: например, можно рассчитывать на компенсацию, если из-за потери багажа пришлось потратиться на вещи первой необходимости. Сервис "Туту" дал РИА Новости инструкцию, которая поможет не растеряться в этом случае. В четверг авиакомпания Turkish Airlines вновь вовремя не доставила багаж пассажиров во "Внуково". Авиагавань и ранее, в июне, сообщала о подобных проблемах. На фоне очередных проблем с багажом Росавиация сообщила, что продолжает работать с авиакомпанией Turkish Airlines и обсуждать ее подход к доставке багажа в Россию. "Как только вы поняли, что багаж не приехал, направляйтесь в офис службы розыска багажа (Lost & Found). Обычно он находится в зоне выдачи или сразу за ней. В офисе нужно заполнить акт о несоответствии багажа - Property Irregularity Report (PIR). Сделать это нужно сразу в аэропорту. А если багаж задержан, то в течение 21 дня после прилета. Если пропустить сроки, останетесь без компенсации", - рассказали в сервисе. Там уточнили, что в акте несоответствия багажа (PIR) нужно указать номер рейса, багажную бирку, контакты и описание чемодана: цвет, примерный размер, особые приметы и прочее. "Обязательно получите копию акта о несоответствии багажа. Это поможет отслеживать судьбу "потеряшки", - подчеркнули в "Туту". Эксперты рекомендуют сохранять все ключевые документы, чтобы получить максимальную компенсацию. Это посадочный талон, багажная бирка, копия PIR, чеки на покупку одежды, предметов гигиены и прочее. "Если из-за потери багажа вам пришлось потратиться на вещи первой необходимости, такие расходы нужно подтвердить, чтобы их также возместили", - рассказали эксперты. При этом отмечается, что размер возмещения зависит от того, что случилось с багажом и каким рейсом пассажир летел. Компенсации на внутренних рейсах регулирует Воздушный кодекс России, на международных - статья 22 Монреальской конвенции. Багаж задержан или потерян Если же чемодан все еще в пути, на международных рейсах пассажир может потребовать возместить покупку базовой одежды, предметов первой необходимости и средств гигиены, указали в "Туту". "Правда, все траты нужно подтвердить чеками. Размер компенсации зависит от страны и перевозчика. Обычно выплачивают до 50-100 долларов в сутки, пока не доставят багаж", - рассказали в сервисе. Там добавили, что на внутренних рейсах путешественник тоже имеет право на компенсацию. "Если багаж задержали, авиакомпания обязана платить 100 рублей за каждый час ожидания. Отсчет ведется с момента, когда самолет прилетел и багаж должны были выдать. Получить в этом случае можно не больше 50% стоимости билета", - сообщили эксперты. В случае потери багажа чемодан запишут в официально утерянные, если его не смогут найти в течение 21 дня. "Чтобы получить компенсацию, нужно составить претензию и приложить к ней: заявление со списком утерянных вещей с примерной стоимостью, багажную бирку, контактные данные пассажира и по возможности - подтвердить покупки чеками или фото", - говорится в сообщении. Размер компенсации зависит от того, каким рейсом летел пассажир: на международных рейсах выплатят до 1519 специальных прав заимствования (СДР, резервное и платежное средство, эмитируемое МВФ). По курсу на 4 июля 2025 года это примерно 164,6 тысячи рублей. На внутренних рейсах за каждый килограмм веса выплатят до 600 рублей, указали в "Туту". "Окончательная сумма возмещения зависит от стоимости утерянных вещей. Если вы не согласны с расчетами авиакомпании, их можно оспорить. А еще перевозчики в правилах указывают список вещей, за которые не готовы выплатить компенсацию. Туда включают электронику, спортивный инвентарь, украшения, хрупкие предметы, детские коляски и другие ценные вещи. За такие вещи компенсацию не выплачивают, даже если они и были в багаже", - уверены эксперты. Советы Если чемодана не оказалось на ленте выдачи багажа, путешественнику нужно обратиться в авиакомпанию. Сделать это можно через сайт или службу розыска багажа. "Если перевозчик не ответил в течение 30 дней, можно подавать жалобу в Росавиацию, Роспотребнадзор или суд - при серьезных нарушениях. Если вы летели чартерным рейсом, обращаться нужно к туроператору, ведь именно он отвечает за перевозку багажа", - сообщили в сервисе. Чтобы дополнительно обезопасить свой багаж и повысить размер компенсации, в "Туту" рекомендуют сфотографировать чемодан перед вылетом и сохранять багажную бирку до получения багажа. Кроме того, в сервисе советуют перевозить ценные вещи в ручной клади: "так они будут всегда под рукой". Также эксперты отмечают, что туристы могут воспользоваться услугой страхования. "По международным конвенциям россияне могут требовать компенсацию даже в зарубежных аэропортах. Главное - вовремя оформить документы и следовать официальной процедуре", - заключили в компании.

https://ria.ru/20250405/aviakompaniya-2009517908.html

https://ria.ru/20250217/puteshestviya-1999483533.html

https://ria.ru/20240215/aviabilety-1927320617.html

https://ria.ru/20250307/aeroflot-2003665533.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, turkish airlines, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм