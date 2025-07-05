https://ria.ru/20250705/ataka-2027361656.html

При украинской атаке на Энгельс получили повреждения более 25 квартир

При украинской атаке на Энгельс получили повреждения более 25 квартир - РИА Новости, 05.07.2025

При украинской атаке на Энгельс получили повреждения более 25 квартир

Более 25 квартир получили повреждения при атаке дронов ВСУ в Энгельсе, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T12:56:00+03:00

2025-07-05T12:56:00+03:00

2025-07-05T13:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

энгельс

энгельсский район

саратовская область

роман бусаргин

происшествия

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САРАТОВ, 5 июл — РИА Новости. Более 25 квартир получили повреждения при атаке дронов ВСУ в Энгельсе, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин Telegram-канале."На данный момент администрацией района установлено, что были повреждены более 25 квартир (в основном выбиты окна) и более десятка автомобилей", — уточнил глава региона.Как отметил Бусаргин:Власти открыли горячую линию, пострадавшие при атаке БПЛА могут обратиться по телефонам единой дежурно-диспетчерской службы: 8 (8453) 56-71-29, 95-42-23.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

энгельс

энгельсский район

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