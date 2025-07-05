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При украинской атаке на Энгельс получили повреждения более 25 квартир - РИА Новости, 05.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:56 05.07.2025 (обновлено: 13:50 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/ataka-2027361656.html
При украинской атаке на Энгельс получили повреждения более 25 квартир
При украинской атаке на Энгельс получили повреждения более 25 квартир - РИА Новости, 05.07.2025
При украинской атаке на Энгельс получили повреждения более 25 квартир
Более 25 квартир получили повреждения при атаке дронов ВСУ в Энгельсе, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T12:56:00+03:00
2025-07-05T13:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
энгельс
энгельсский район
саратовская область
роман бусаргин
происшествия
вооруженные силы украины
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САРАТОВ, 5 июл — РИА Новости. Более 25 квартир получили повреждения при атаке дронов ВСУ в Энгельсе, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин Telegram-канале."На данный момент администрацией района установлено, что были повреждены более 25 квартир (в основном выбиты окна) и более десятка автомобилей", — уточнил глава региона.Как отметил Бусаргин:Власти открыли горячую линию, пострадавшие при атаке БПЛА могут обратиться по телефонам единой дежурно-диспетчерской службы: 8 (8453) 56-71-29, 95-42-23.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
энгельс
энгельсский район
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энгельс, энгельсский район, саратовская область, роман бусаргин, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Энгельс, Энгельсский район, Саратовская область, Роман Бусаргин, Происшествия, Вооруженные силы Украины
При украинской атаке на Энгельс получили повреждения более 25 квартир

Более 25 квартир повреждены при атаке БПЛА ВСУ в Энгельсе

© Фото : пресс-служба губернатора Саратовской областиНа месте атаки БПЛА по жилому дому в Энгельсе Саратовской области
На месте атаки БПЛА по жилому дому в Энгельсе Саратовской области - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Саратовской области
На месте атаки БПЛА по жилому дому в Энгельсе Саратовской области
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САРАТОВ, 5 июл — РИА Новости. Более 25 квартир получили повреждения при атаке дронов ВСУ в Энгельсе, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин Telegram-канале.
"На данный момент администрацией района установлено, что были повреждены более 25 квартир (в основном выбиты окна) и более десятка автомобилей", — уточнил глава региона.
© Фото : пресс-служба губернатора Саратовской областиНа месте атаки БПЛА по жилому дому в Энгельсе Саратовской области
На месте атаки БПЛА по жилому дому в Энгельсе Саратовской области - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Саратовской области
На месте атаки БПЛА по жилому дому в Энгельсе Саратовской области
Как отметил Бусаргин:
  • жителям домов и владельцам машин окажут помощь;
  • на месте удара работают экстренные службы, угрозы для населения нет;
  • специалисты продолжают оценивать ущерб;
  • устранить повреждения в квартирах планируется в ближайшее время.
Власти открыли горячую линию, пострадавшие при атаке БПЛА могут обратиться по телефонам единой дежурно-диспетчерской службы: 8 (8453) 56-71-29, 95-42-23.
© Фото : соцсетиПоследствия попадания дрона ВСУ в жилой дом в Энгельсе Саратовской области
Последствия попадания дрона ВСУ в жилой дом в Энгельсе Саратовской области - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© Фото : соцсети
Последствия попадания дрона ВСУ в жилой дом в Энгельсе Саратовской области

По данным Минобороны, минувшей ночью над Саратовской областью сбили девять дронов.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнгельсЭнгельсский районСаратовская областьРоман БусаргинПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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