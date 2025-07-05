При украинской атаке на Энгельс получили повреждения более 25 квартир
Более 25 квартир повреждены при атаке БПЛА ВСУ в Энгельсе
© Фото : пресс-служба губернатора Саратовской областиНа месте атаки БПЛА по жилому дому в Энгельсе Саратовской области
На месте атаки БПЛА по жилому дому в Энгельсе Саратовской области
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САРАТОВ, 5 июл — РИА Новости. Более 25 квартир получили повреждения при атаке дронов ВСУ в Энгельсе, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин Telegram-канале.
"На данный момент администрацией района установлено, что были повреждены более 25 квартир (в основном выбиты окна) и более десятка автомобилей", — уточнил глава региона.
© Фото : пресс-служба губернатора Саратовской областиНа месте атаки БПЛА по жилому дому в Энгельсе Саратовской области
На месте атаки БПЛА по жилому дому в Энгельсе Саратовской области
Как отметил Бусаргин:
- жителям домов и владельцам машин окажут помощь;
- на месте удара работают экстренные службы, угрозы для населения нет;
- специалисты продолжают оценивать ущерб;
- устранить повреждения в квартирах планируется в ближайшее время.
Власти открыли горячую линию, пострадавшие при атаке БПЛА могут обратиться по телефонам единой дежурно-диспетчерской службы: 8 (8453) 56-71-29, 95-42-23.
© Фото : соцсетиПоследствия попадания дрона ВСУ в жилой дом в Энгельсе Саратовской области
© Фото : соцсети
Последствия попадания дрона ВСУ в жилой дом в Энгельсе Саратовской области
По данным Минобороны, минувшей ночью над Саратовской областью сбили девять дронов.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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