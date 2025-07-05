https://ria.ru/20250705/armeniya-2027427240.html

Преподавателю РАУ запретили въезд в Армению

Преподавателю РАУ запретили въезд в Армению - РИА Новости, 06.07.2025

Преподавателю РАУ запретили въезд в Армению

Политолог, преподаватель Российско-армянского университета (РАУ) Карен Игитян сообщил, что ему запретили въезд в Армению. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-05T23:34:00+03:00

2025-07-05T23:34:00+03:00

2025-07-06T10:59:00+03:00

армения

россия

никол пашинян

самвел карапетян

армянская апостольская церковь

преследование карапетяна в армении

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ЕРЕВАН, 5 июл - РИА Новости. Политолог, преподаватель Российско-армянского университета (РАУ) Карен Игитян сообщил, что ему запретили въезд в Армению. Игитян является гражданином России. "Итак, друзья, мне запретили въезд в Армению. Возвращался в Ереван из Пятигорска, где участвовал в "Кавказском диалоге", говорил о радикализме, который Турция распространяет на Кавказе. По прибытии в Армению сотрудники пограничных войск СНБ объявили, что въезд в страну мне запрещён. К сотрудникам СНБ и службы безопасности аэропорта - никаких вопросов: вели себя максимально корректно и профессионально", - написал Игитян в соцсети Facebook*. По его словам, к правящим в Армении силам у него есть риторические вопросы. "В чем причина запрета? В том, что выступал в защиту Армянской апостольской церкви в СМИ? Или говорил о радикализме, который распространяет Турция? Я прожил и проработал в Армении последние 16 лет. Жаль, что сейчас не увижусь с родственниками, коллегами-преподавателями, друзьями и студентами. Преподаватели поймут, что особенно огорчает в этой ситуации: переживаешь за тех ребят, которые ждали наших лекций, хотели писать дипломные работы под моим руководством. В любом случае, это не конец, а начало нового этапа. Будем на связи", - отметил Игитян. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250703/armeniya-2026947908.html

https://ria.ru/20250705/simonyan-2027416053.html

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армения, россия, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении