https://ria.ru/20250705/arenda-2027330546.html

Юрист рассказала, как не стать жертвой мошенников при аренде квартиры

Юрист рассказала, как не стать жертвой мошенников при аренде квартиры - РИА Новости, 05.07.2025

Юрист рассказала, как не стать жертвой мошенников при аренде квартиры

Свежая выписка из ЕГРН с данными собственников жилья и паспорт арендодателя помогут не попасться на мошенников при аренде квартиры, рассказала РИА Новости юрист РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T03:43:00+03:00

2025-07-05T03:43:00+03:00

2025-07-05T03:43:00+03:00

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Свежая выписка из ЕГРН с данными собственников жилья и паспорт арендодателя помогут не попасться на мошенников при аренде квартиры, рассказала РИА Новости юрист "Легес Бюро", член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина. "В первую очередь арендатору нужно запросить документы на квартиру, желательно, чтобы собственник показал оригиналы документов, запросите свежую выписку из ЕГРН с Госуслуг, и паспорт собственника квартиры для того, чтобы убедиться, что вы снимаете и заключаете договор аренды квартиры с собственником, а не с посредником или даже мошенником", - рассказала РИА Новости Скрябина. Юрист отметила, что арендодатель-собственник квартиры должен запросить паспорт арендатора, а также паспорта всех лиц, кто будет с ним проживать в квартире. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) — документ, который подтверждает право собственности на объект недвижимости. В выписке отражены не только основные характеристики объекта, но и данные собственника, а также наличие тех или иных обременений.

https://ria.ru/20250703/moshenniki-2026850288.html

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общество, жилье, россия