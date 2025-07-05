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В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения - РИА Новости, 05.07.2025
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23:48 05.07.2025 (обновлено: 23:50 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/aeroport-2027428180.html
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения - РИА Новости, 05.07.2025
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T23:48:00+03:00
2025-07-05T23:50:00+03:00
жуковский
домодедово (аэропорт)
безопасность
артем кореняко
раменский
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Домодедово (код ИКАО: UUDD); Жуковский (Раменское; UUBW). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы", - написал он.Кореняко отметил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет.
https://ria.ru/20250705/aeroport-2027422037.html
жуковский
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жуковский, домодедово (аэропорт), безопасность, артем кореняко, раменский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации
Жуковский, Домодедово (аэропорт), Безопасность, Артем Кореняко, Раменский, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения

В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения на полеты

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВозле аэропорта Домодедово
Возле аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Домодедово (код ИКАО: UUDD); Жуковский (Раменское; UUBW). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы", - написал он.
Кореняко отметил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
В аэропорту Пулково ввели временные ограничения
Вчера, 22:20
 
ЖуковскийДомодедово (аэропорт)БезопасностьАртем КоренякоРаменскийФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Международная организация гражданской авиации
 
 
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