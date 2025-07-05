https://ria.ru/20250705/aeroport-2027428180.html

В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения

В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения - РИА Новости, 05.07.2025

В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T23:48:00+03:00

2025-07-05T23:48:00+03:00

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жуковский

домодедово (аэропорт)

безопасность

артем кореняко

раменский

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Домодедово (код ИКАО: UUDD); Жуковский (Раменское; UUBW). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы", - написал он.Кореняко отметил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет.

https://ria.ru/20250705/aeroport-2027422037.html

жуковский

раменский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

жуковский, домодедово (аэропорт), безопасность, артем кореняко, раменский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации