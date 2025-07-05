https://ria.ru/20250705/aeroport-2027419940.html
Московские аэропорты работают штатно, заявили в Росавиации
Московские аэропорты работают штатно, заявили в Росавиации - РИА Новости, 05.07.2025
Московские аэропорты работают штатно, заявили в Росавиации
Московские аэропорты "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" работают штатно, сообщила Росавиация на фоне закрытия ряда других авиагаваней. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T21:51:00+03:00
2025-07-05T21:51:00+03:00
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
россия
происшествия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Московские аэропорты "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" работают штатно, сообщила Росавиация на фоне закрытия ряда других авиагаваней."Аэропорты московского региона — "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" - работают штатно: отправляют и принимают самолеты", - сообщила Росавиация.Работа воздушного транспорта в условиях ограничений — на особом контроле Минтранса и Росавиации. Ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов — это приоритет.
https://ria.ru/20250705/sochi-2027405431.html
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), россия, происшествия
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Россия, Происшествия
Московские аэропорты работают штатно, заявили в Росавиации
Росавиация: московские аэропорты работают штатно на фоне закрытия других