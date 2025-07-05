https://ria.ru/20250705/aeroflot-2027354003.html

"Аэрофлот" изменит расписание после ввода ограничений в аэропортах

"Аэрофлот" изменит расписание после ввода ограничений в аэропортах - РИА Новости, 05.07.2025

"Аэрофлот" изменит расписание после ввода ограничений в аэропортах

"Аэрофлот" корректирует расписание в связи с вводом временных ограничений в ряде аэропортов центральной России, сообщила компания. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T11:44:00+03:00

2025-07-05T11:44:00+03:00

2025-07-05T11:45:00+03:00

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

россия

безопасность

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" корректирует расписание в связи с вводом временных ограничений в ряде аэропортов центральной России, сообщила компания. "В связи с вводом временных ограничений в ряде аэропортов центральной России, а также в отдельных секторах московской воздушной зоны и усилениями ветра в районе аэропорта "Шереметьево" 5 июля "Аэрофлот" осуществляет вынужденные корректировки расписания с переносом времени вылета, а также путем отмены и объединения нескольких рейсов", - сообщили в компании. Все задействованные службы и колл-центр авиакомпании работают в усиленном режиме для минимизации сдвигов расписания, обеспечения информирования и обслуживания пассажиров на время ожидания. Пассажирам отменённых рейсов предлагается вынужденный возврат или переоформление билета на последующие рейсы.

https://ria.ru/20250630/samolet-2026361124.html

https://ria.ru/20250704/tyumen-2027229156.html

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аэрофлот, шереметьево (аэропорт), россия, безопасность