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В Крыму назвали причину звонка Макрона Путину - РИА Новости, 04.07.2025
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14:03 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/zvonok-2027176254.html
В Крыму назвали причину звонка Макрона Путину
В Крыму назвали причину звонка Макрона Путину - РИА Новости, 04.07.2025
В Крыму назвали причину звонка Макрона Путину
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что президент Франции неспроста позвонил президенту России и причина тому нависшая над ВСУ нависла... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T14:03:00+03:00
2025-07-04T14:03:00+03:00
россия
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владимир константинов
эммануэль макрон
владимир путин
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что президент Франции неспроста позвонил президенту России и причина тому нависшая над ВСУ нависла угроза обвала фронта. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во вторник провели телефонный разговор, который продлился более двух часов. Как сообщала пресс-служба Кремля, президенты обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ситуации на Ближнем Востоке. "Дела Зеленского плохи, это очевидно даже без глубокого политического, военного анализа, поэтому Макрон и позвонил не просто так, потому что ему что-то надо лично. Уверен, что его попросил Зеленский, так как, похоже, что фронт на грани обвала и ему нужно время", - сказал Константинов в эфире радиостанции "Sputnik в Крыму". По его словам, киевские власти хотят остановить конфликт лишь для того, чтобы выиграть время для проведение мобилизации и перегруппировки войск, а затем снова спровоцировать противостояние с Россией.
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россия, франция, украина, владимир константинов, эммануэль макрон, владимир путин, республика крым
Россия, Франция, Украина, Владимир Константинов, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Республика Крым
В Крыму назвали причину звонка Макрона Путину

Глава парламента Крыма Константинов: над ВСУ нависла угроза обвала фронта

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Эммануэль Макрон
Владимир Путин и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что президент Франции неспроста позвонил президенту России и причина тому нависшая над ВСУ нависла угроза обвала фронта.
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во вторник провели телефонный разговор, который продлился более двух часов. Как сообщала пресс-служба Кремля, президенты обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ситуации на Ближнем Востоке.
"Дела Зеленского плохи, это очевидно даже без глубокого политического, военного анализа, поэтому Макрон и позвонил не просто так, потому что ему что-то надо лично. Уверен, что его попросил Зеленский, так как, похоже, что фронт на грани обвала и ему нужно время", - сказал Константинов в эфире радиостанции "Sputnik в Крыму".
По его словам, киевские власти хотят остановить конфликт лишь для того, чтобы выиграть время для проведение мобилизации и перегруппировки войск, а затем снова спровоцировать противостояние с Россией.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
СМИ раскрыли, зачем Макрон позвонил Зеленскому после разговора с Путиным
2 июля, 09:05
 
РоссияФранцияУкраинаВладимир КонстантиновЭммануэль МакронВладимир ПутинРеспублика Крым
 
 
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