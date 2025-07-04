https://ria.ru/20250704/zvonok-2027176254.html

В Крыму назвали причину звонка Макрона Путину

В Крыму назвали причину звонка Макрона Путину - РИА Новости, 04.07.2025

В Крыму назвали причину звонка Макрона Путину

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что президент Франции неспроста позвонил президенту России и причина тому нависшая над ВСУ нависла... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T14:03:00+03:00

2025-07-04T14:03:00+03:00

2025-07-04T14:03:00+03:00

россия

франция

украина

владимир константинов

эммануэль макрон

владимир путин

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что президент Франции неспроста позвонил президенту России и причина тому нависшая над ВСУ нависла угроза обвала фронта. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во вторник провели телефонный разговор, который продлился более двух часов. Как сообщала пресс-служба Кремля, президенты обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ситуации на Ближнем Востоке. "Дела Зеленского плохи, это очевидно даже без глубокого политического, военного анализа, поэтому Макрон и позвонил не просто так, потому что ему что-то надо лично. Уверен, что его попросил Зеленский, так как, похоже, что фронт на грани обвала и ему нужно время", - сказал Константинов в эфире радиостанции "Sputnik в Крыму". По его словам, киевские власти хотят остановить конфликт лишь для того, чтобы выиграть время для проведение мобилизации и перегруппировки войск, а затем снова спровоцировать противостояние с Россией.

https://ria.ru/20250702/makron-2026657891.html

россия

франция

украина

республика крым

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россия, франция, украина, владимир константинов, эммануэль макрон, владимир путин, республика крым