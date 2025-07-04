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Источник: два жителя Курской области вернулись с территории Украины - РИА Новости, 04.07.2025
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13:28 04.07.2025 (обновлено: 13:35 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/zhiteli-2027164600.html
Источник: два жителя Курской области вернулись с территории Украины
Источник: два жителя Курской области вернулись с территории Украины - РИА Новости, 04.07.2025
Источник: два жителя Курской области вернулись с территории Украины
Два жителя Курской области возвращены в Россию в рамках договоренностей, достигнутых с Украиной в Стамбуле, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T13:28:00+03:00
2025-07-04T13:35:00+03:00
россия
украина
курская область
общество
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Два жителя Курской области возвращены в Россию в рамках договоренностей, достигнутых с Украиной в Стамбуле, сообщил источник РИА Новости.В пятницу в Минобороны РФ сообщили, что в соответствии со стамбульскими договоренностями с подконтрольной киевскому режиму территории была возвращена еще одна группа российских военнослужащих. Как сообщил источник агентства, состоявшийся обмен был паритетным, работа в этом направлении продолжается."Также России возвращены два курянина", - рассказал источник.
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россия
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россия, украина, курская область, общество
Россия, Украина, Курская область, Общество
Источник: два жителя Курской области вернулись с территории Украины

РФ вернула 2 жителей Курской области по договоренности с Украиной

© БелТА | Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© БелТА
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Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Два жителя Курской области возвращены в Россию в рамках договоренностей, достигнутых с Украиной в Стамбуле, сообщил источник РИА Новости.
В пятницу в Минобороны РФ сообщили, что в соответствии со стамбульскими договоренностями с подконтрольной киевскому режиму территории была возвращена еще одна группа российских военнослужащих. Как сообщил источник агентства, состоявшийся обмен был паритетным, работа в этом направлении продолжается.
"Также России возвращены два курянина", - рассказал источник.
Жители Курской области, вывезенные ВСУ, возвращены в Россию с Украины - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
В Россию вернулись еще 25 жителей Курской области, вывезенных ВСУ
28 марта, 16:57
 
РоссияУкраинаКурская областьОбщество
 
 
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