https://ria.ru/20250704/zhiteli-2027164600.html

Источник: два жителя Курской области вернулись с территории Украины

Источник: два жителя Курской области вернулись с территории Украины - РИА Новости, 04.07.2025

Источник: два жителя Курской области вернулись с территории Украины

Два жителя Курской области возвращены в Россию в рамках договоренностей, достигнутых с Украиной в Стамбуле, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T13:28:00+03:00

2025-07-04T13:28:00+03:00

2025-07-04T13:35:00+03:00

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украина

курская область

общество

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Два жителя Курской области возвращены в Россию в рамках договоренностей, достигнутых с Украиной в Стамбуле, сообщил источник РИА Новости.В пятницу в Минобороны РФ сообщили, что в соответствии со стамбульскими договоренностями с подконтрольной киевскому режиму территории была возвращена еще одна группа российских военнослужащих. Как сообщил источник агентства, состоявшийся обмен был паритетным, работа в этом направлении продолжается."Также России возвращены два курянина", - рассказал источник.

https://ria.ru/20250328/vsu-2007989227.html

россия

украина

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2025

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россия, украина, курская область, общество