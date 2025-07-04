Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области мужчина получил срок за заказное похищение женщины - РИА Новости, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/zhitel-2027142821.html
В Брянской области мужчина получил срок за заказное похищение женщины
В Брянской области мужчина получил срок за заказное похищение женщины - РИА Новости, 04.07.2025
В Брянской области мужчина получил срок за заказное похищение женщины
Суд приговорил к шести годам колонии 44-летнего мужчину из города Погара Брянской области, который со своими знакомыми похитил и вывез в лес женщину, где ее... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T12:00:00+03:00
2025-07-04T12:00:00+03:00
происшествия
брянская область
россия
погарский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:307:2393:1653_1920x0_80_0_0_7e22ab4d64f25dfef1ac869c9ff93a00.jpg
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Суд приговорил к шести годам колонии 44-летнего мужчину из города Погара Брянской области, который со своими знакомыми похитил и вывез в лес женщину, где ее избили и облили зеленкой, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по регион и областной прокуратуре. "Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю города Погара. Он осужден за совершение преступлений, предусмотренных пунктами "а", "з" части 2 статьи 126, статьей 116, частью 2 статьи 162 УК РФ (похищение человека, побои, разбой, совершенные группой лиц)", – говорится в сообщении СУСК. Как установили следователи и суд, в августе 2024 года мужчина со своими знакомыми за денежное вознаграждение выманили жительницу Погары к заброшенному магазину в селе Курово Погарского района, похитили и вывезли ее на автомобиле в лесополосу. "По прибытии на место один из участников группы, выполняя обязательное условие получения вознаграждения, стал осуществлять видеосъемку происходящего. Там женщину избили и вылили ей на волосы и лицо зеленку. Затем, угрожая травматическим пистолетом, похитили кошелек и телефон, после чего скрылись, оставив ее в безлюдном месте", – сообщили в прокуратуре. В надзорном ведомстве отметили, что видеозапись избиения была отправлена заказчику, после чего фигурантам перевели 140 долларов, эквивалентных более 12,8 тысячи рублей. "Суд назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, конфискован автомобиль, использованный в ходе совершения преступлений", – добавили в СУСК. По данным СУСК, уголовное дело в отношении двоих других нападавших выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с убытием их в зону проведения специальной военной операции.
https://ria.ru/20250626/kolyma-2025542971.html
https://ria.ru/20250611/novosibirsk-2022234070.html
брянская область
россия
погарский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c3f5ed024e3c87da0059800adbe1f586.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянская область, россия, погарский район
Происшествия, Брянская область, Россия, Погарский район
В Брянской области мужчина получил срок за заказное похищение женщины

Житель Брянской области получил 6 лет за заказное похищение женщины

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Суд приговорил к шести годам колонии 44-летнего мужчину из города Погара Брянской области, который со своими знакомыми похитил и вывез в лес женщину, где ее избили и облили зеленкой, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по регион и областной прокуратуре.
"Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю города Погара. Он осужден за совершение преступлений, предусмотренных пунктами "а", "з" части 2 статьи 126, статьей 116, частью 2 статьи 162 УК РФ (похищение человека, побои, разбой, совершенные группой лиц)", – говорится в сообщении СУСК.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
На Колыме будут судить мужчину, подозреваемого в похищении человека
26 июня, 13:17
Как установили следователи и суд, в августе 2024 года мужчина со своими знакомыми за денежное вознаграждение выманили жительницу Погары к заброшенному магазину в селе Курово Погарского района, похитили и вывезли ее на автомобиле в лесополосу.
"По прибытии на место один из участников группы, выполняя обязательное условие получения вознаграждения, стал осуществлять видеосъемку происходящего. Там женщину избили и вылили ей на волосы и лицо зеленку. Затем, угрожая травматическим пистолетом, похитили кошелек и телефон, после чего скрылись, оставив ее в безлюдном месте", – сообщили в прокуратуре.
В надзорном ведомстве отметили, что видеозапись избиения была отправлена заказчику, после чего фигурантам перевели 140 долларов, эквивалентных более 12,8 тысячи рублей.
"Суд назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, конфискован автомобиль, использованный в ходе совершения преступлений", – добавили в СУСК.
По данным СУСК, уголовное дело в отношении двоих других нападавших выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с убытием их в зону проведения специальной военной операции.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
В Новосибирске пять человек получили сроки за похищение девушки
11 июня, 13:46
 
ПроисшествияБрянская областьРоссияПогарский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала