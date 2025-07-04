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В Брянской области мужчина получил срок за заказное похищение женщины
В Брянской области мужчина получил срок за заказное похищение женщины - РИА Новости, 04.07.2025
В Брянской области мужчина получил срок за заказное похищение женщины
Суд приговорил к шести годам колонии 44-летнего мужчину из города Погара Брянской области, который со своими знакомыми похитил и вывез в лес женщину, где ее... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T12:00:00+03:00
2025-07-04T12:00:00+03:00
2025-07-04T12:00:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Суд приговорил к шести годам колонии 44-летнего мужчину из города Погара Брянской области, который со своими знакомыми похитил и вывез в лес женщину, где ее избили и облили зеленкой, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по регион и областной прокуратуре. "Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю города Погара. Он осужден за совершение преступлений, предусмотренных пунктами "а", "з" части 2 статьи 126, статьей 116, частью 2 статьи 162 УК РФ (похищение человека, побои, разбой, совершенные группой лиц)", – говорится в сообщении СУСК. Как установили следователи и суд, в августе 2024 года мужчина со своими знакомыми за денежное вознаграждение выманили жительницу Погары к заброшенному магазину в селе Курово Погарского района, похитили и вывезли ее на автомобиле в лесополосу. "По прибытии на место один из участников группы, выполняя обязательное условие получения вознаграждения, стал осуществлять видеосъемку происходящего. Там женщину избили и вылили ей на волосы и лицо зеленку. Затем, угрожая травматическим пистолетом, похитили кошелек и телефон, после чего скрылись, оставив ее в безлюдном месте", – сообщили в прокуратуре. В надзорном ведомстве отметили, что видеозапись избиения была отправлена заказчику, после чего фигурантам перевели 140 долларов, эквивалентных более 12,8 тысячи рублей. "Суд назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, конфискован автомобиль, использованный в ходе совершения преступлений", – добавили в СУСК. По данным СУСК, уголовное дело в отношении двоих других нападавших выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с убытием их в зону проведения специальной военной операции.
https://ria.ru/20250626/kolyma-2025542971.html
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происшествия, брянская область, россия, погарский район
Происшествия, Брянская область, Россия, Погарский район
В Брянской области мужчина получил срок за заказное похищение женщины
Житель Брянской области получил 6 лет за заказное похищение женщины
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Суд приговорил к шести годам колонии 44-летнего мужчину из города Погара Брянской области, который со своими знакомыми похитил и вывез в лес женщину, где ее избили и облили зеленкой, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по регион и областной прокуратуре.
"Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области
доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю города Погара. Он осужден за совершение преступлений, предусмотренных пунктами "а", "з" части 2 статьи 126, статьей 116, частью 2 статьи 162 УК РФ
(похищение человека, побои, разбой, совершенные группой лиц)", – говорится в сообщении СУСК.
Как установили следователи и суд, в августе 2024 года мужчина со своими знакомыми за денежное вознаграждение выманили жительницу Погары к заброшенному магазину в селе Курово Погарского района
, похитили и вывезли ее на автомобиле в лесополосу.
"По прибытии на место один из участников группы, выполняя обязательное условие получения вознаграждения, стал осуществлять видеосъемку происходящего. Там женщину избили и вылили ей на волосы и лицо зеленку. Затем, угрожая травматическим пистолетом, похитили кошелек и телефон, после чего скрылись, оставив ее в безлюдном месте", – сообщили в прокуратуре.
В надзорном ведомстве отметили, что видеозапись избиения была отправлена заказчику, после чего фигурантам перевели 140 долларов, эквивалентных более 12,8 тысячи рублей.
"Суд назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, конфискован автомобиль, использованный в ходе совершения преступлений", – добавили в СУСК.
По данным СУСК, уголовное дело в отношении двоих других нападавших выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с убытием их в зону проведения специальной военной операции.