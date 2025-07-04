https://ria.ru/20250704/zhenschina--2027095840.html
В Подмосковье женщина умерла после пластической операции
В Подмосковье женщина умерла после пластической операции - РИА Новости, 04.07.2025
В Подмосковье женщина умерла после пластической операции
Уголовное дело возбуждено по факту гибели пациентки после проведения пластической операции в частной клинике в подмосковном Подольске, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T09:13:00+03:00
2025-07-04T09:13:00+03:00
2025-07-04T09:13:00+03:00
происшествия
подольск
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московская область (подмосковье)
ольга врадий
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели пациентки после проведения пластической операции в частной клинике в подмосковном Подольске, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. "Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности пациентке 1977 года рождения в частной клинике при проведении пластической операции (ч. 2 ст. 109 УК РФ)", - сказала она. По данным следствия, 2 июля в одной из частных клиник в Подольске после проведения пластической операции пациентка не вышла из наркоза. Несмотря на оказанные реанимационные мероприятия, женщина скончалась. Следователи уже провели осмотр места происшествия, изъяли для изучения медицинскую документацию, допросили сотрудников частной клиники, а также назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. В подмосковной прокуратуре в свою очередь сообщили, что Подольская городская прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела по факту смерти пациентки после пластической операции.
https://ria.ru/20250627/operatsiya-2025806723.html
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происшествия, подольск, россия, московская область (подмосковье), ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Подольск, Россия, Московская область (Подмосковье), Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье женщина умерла после пластической операции
Женщина умерла после пластической операции в Подмосковье, возбуждено дело