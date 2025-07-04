https://ria.ru/20250704/zemletryasenie-2027075964.html
У южных Курил произошло землетрясение
У южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 04.07.2025
У южных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано утром в пятницу у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T02:00:00+03:00
2025-07-04T02:00:00+03:00
2025-07-04T02:00:00+03:00
тихий океан
елена семенова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано утром в пятницу у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Тихом океане в 8.09 (0.09 мск) 4 июля. Эпицентр располагался в 61 километре юго-западнее необитаемого острова Симушир, очаг - на глубине 166 километров", - рассказала сейсмолог. По информации собеседницы агентства, данные об ощутимости не поступали. Тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250703/zemletryasenie--2026885355.html
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тихий океан, елена семенова
Тихий океан, Елена Семенова
У южных Курил произошло землетрясение
У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,5