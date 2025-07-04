https://ria.ru/20250704/zelenskiy-2027248032.html

"Проигранная война". В ЕС внезапно накинулись на Зеленского

"Проигранная война". В ЕС внезапно накинулись на Зеленского - РИА Новости, 04.07.2025

"Проигранная война". В ЕС внезапно накинулись на Зеленского

Владимиру Зеленскому стоило пойти на мир с Россией год назад, тогда бы Украина была в лучшей ситуации, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T17:26:00+03:00

2025-07-04T17:26:00+03:00

2025-07-04T17:26:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Владимиру Зеленскому стоило пойти на мир с Россией год назад, тогда бы Украина была в лучшей ситуации, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х."Зеленский должен был остановить эту войну год назад. Это была бы проигранная война, но с лучшими условиями. С каждым днем, пока Киев продолжает сражаться, ситуация становится все более отчаянной", — отмечается в публикации.Ранее глава киевского режима заявил, что надеется на завершение конфликта на Украине к июню 2026 года.В апреле президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского из-за его отказа обсуждать уступку территорий, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности.По мнению российского лидера, ситуация для Киева может еще ухудшиться, если он не будет договариваться.

https://ria.ru/20250704/zelenskiy-2027085295.html

https://ria.ru/20250704/zelenskiy-2027176637.html

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в мире, россия, украина, киев, золтан кошкович, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз