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Зеленский предложил конфисковать 1592 российских вагона - РИА Новости, 04.07.2025
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18:05 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/zelenskij-2027263716.html
Зеленский предложил конфисковать 1592 российских вагона
Зеленский предложил конфисковать 1592 российских вагона - РИА Новости, 04.07.2025
Зеленский предложил конфисковать 1592 российских вагона
Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде проект закона о принудительном изъятии в пользу Украины 1592 железнодорожных вагонов, принадлежащих РФ. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T18:05:00+03:00
2025-07-04T18:05:00+03:00
украина
россия
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде проект закона о принудительном изъятии в пользу Украины 1592 железнодорожных вагонов, принадлежащих РФ. Проектом закона предлагается утвердить решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О принудительном изъятии на Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов". Самого текста законопроекта на сайте парламента пока что нет. "С целью предотвращения контроля (РФ - ред.) за железнодорожными вагонами ... существует потребность принудительного изъятия 1592 различных видов вагонов в пользу Украины", - говорится в пояснительной к законопроекту записке, опубликованной на сайте парламента. Из документа следует, что законопроект обосновывает "правовые основы принудительного изъятия" по мотивам общественной необходимости объектов права собственности РФ. В августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории. Минюст Украины в январе сообщил о взыскании 2,5 миллиарда гривен (более 59,4 миллионов долларов) российских активов в госбюджет страны.
https://ria.ru/20250704/zelenskiy-2027248032.html
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украина, россия, владимир зеленский, верховная рада украины
Украина, Россия, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Зеленский предложил конфисковать 1592 российских вагона

Зеленский внес в Раду проект о принудительном изъятии 1592 российских вагонов

© AP Photo / Roman KoksarovВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / Roman Koksarov
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде проект закона о принудительном изъятии в пользу Украины 1592 железнодорожных вагонов, принадлежащих РФ.
Проектом закона предлагается утвердить решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О принудительном изъятии на Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов". Самого текста законопроекта на сайте парламента пока что нет.
"С целью предотвращения контроля (РФ - ред.) за железнодорожными вагонами ... существует потребность принудительного изъятия 1592 различных видов вагонов в пользу Украины", - говорится в пояснительной к законопроекту записке, опубликованной на сайте парламента.
Из документа следует, что законопроект обосновывает "правовые основы принудительного изъятия" по мотивам общественной необходимости объектов права собственности РФ.
В августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.
Минюст Украины в январе сообщил о взыскании 2,5 миллиарда гривен (более 59,4 миллионов долларов) российских активов в госбюджет страны.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
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