https://ria.ru/20250704/zelenskij-2027263716.html

Зеленский предложил конфисковать 1592 российских вагона

Зеленский предложил конфисковать 1592 российских вагона - РИА Новости, 04.07.2025

Зеленский предложил конфисковать 1592 российских вагона

Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде проект закона о принудительном изъятии в пользу Украины 1592 железнодорожных вагонов, принадлежащих РФ. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T18:05:00+03:00

2025-07-04T18:05:00+03:00

2025-07-04T18:05:00+03:00

украина

россия

владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде проект закона о принудительном изъятии в пользу Украины 1592 железнодорожных вагонов, принадлежащих РФ. Проектом закона предлагается утвердить решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О принудительном изъятии на Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов". Самого текста законопроекта на сайте парламента пока что нет. "С целью предотвращения контроля (РФ - ред.) за железнодорожными вагонами ... существует потребность принудительного изъятия 1592 различных видов вагонов в пользу Украины", - говорится в пояснительной к законопроекту записке, опубликованной на сайте парламента. Из документа следует, что законопроект обосновывает "правовые основы принудительного изъятия" по мотивам общественной необходимости объектов права собственности РФ. В августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории. Минюст Украины в январе сообщил о взыскании 2,5 миллиарда гривен (более 59,4 миллионов долларов) российских активов в госбюджет страны.

https://ria.ru/20250704/zelenskiy-2027248032.html

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украина, россия, владимир зеленский, верховная рада украины