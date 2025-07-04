Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко рассказал о числе заявлений о поступлении в российские вузы - РИА Новости, 05.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:20 04.07.2025 (обновлено: 10:03 05.07.2025)
https://ria.ru/20250704/zayavleniya-2027162849.html
Чернышенко рассказал о числе заявлений о поступлении в российские вузы
Чернышенко рассказал о числе заявлений о поступлении в российские вузы - РИА Новости, 05.07.2025
Чернышенко рассказал о числе заявлений о поступлении в российские вузы
Не менее 540 тысяч абитуриентов уже подали около 4 миллионов заявлений для поступления в российские вузы, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-04T13:20:00+03:00
2025-07-05T10:03:00+03:00
общество
россия
дмитрий чернышенко
единый государственный экзамен (егэ)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156369/48/1563694808_0:0:1399:788_1920x0_80_0_0_a2c40dcf199457e93f3868ddea553d0b.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Не менее 540 тысяч абитуриентов уже подали около 4 миллионов заявлений для поступления в российские вузы, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Всего в этом учебном году по программам высшего образования доступно почти 620 тысяч бюджетных мест. Около 540 тысяч абитуриентов уже подали почти 4 миллиона заявлений в рамках конкурсных групп, из них – более 3 миллионов через суперсервис "Поступление в вуз онлайн", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат. Чернышенко добавил, что порядка 73% от всего объема бюджетных мест распределено региональным университетам. Среди наиболее популярных направлений – "Информатика и вычислительная техника", "Образование и педагогические науки" и "Клиническая медицина".
https://ria.ru/20250703/minobrnauki-2026848587.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156369/48/1563694808_58:0:1194:852_1920x0_80_0_0_cb171480e67ab47cd74402d399fece67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дмитрий чернышенко, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Чернышенко рассказал о числе заявлений о поступлении в российские вузы

Чернышенко: около 540 тыс абитуриентов подали около 4 млн заявлений в вузы РФ

© Фото : Газпром-медиа ХолдингДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : Газпром-медиа Холдинг
Дмитрий Чернышенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Не менее 540 тысяч абитуриентов уже подали около 4 миллионов заявлений для поступления в российские вузы, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Всего в этом учебном году по программам высшего образования доступно почти 620 тысяч бюджетных мест. Около 540 тысяч абитуриентов уже подали почти 4 миллиона заявлений в рамках конкурсных групп, из них – более 3 миллионов через суперсервис "Поступление в вуз онлайн", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат.
Чернышенко добавил, что порядка 73% от всего объема бюджетных мест распределено региональным университетам. Среди наиболее популярных направлений – "Информатика и вычислительная техника", "Образование и педагогические науки" и "Клиническая медицина".
Дмитрий Афанасьев - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Минобрнауки прокомментировало сообщения о повышении цен на обучение в вузах
3 июля, 02:31
 
ОбществоРоссияДмитрий ЧернышенкоЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала