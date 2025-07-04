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Чернышенко рассказал о числе заявлений о поступлении в российские вузы

Чернышенко рассказал о числе заявлений о поступлении в российские вузы - РИА Новости, 05.07.2025

Чернышенко рассказал о числе заявлений о поступлении в российские вузы

Не менее 540 тысяч абитуриентов уже подали около 4 миллионов заявлений для поступления в российские вузы, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-04T13:20:00+03:00

2025-07-04T13:20:00+03:00

2025-07-05T10:03:00+03:00

общество

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дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Не менее 540 тысяч абитуриентов уже подали около 4 миллионов заявлений для поступления в российские вузы, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Всего в этом учебном году по программам высшего образования доступно почти 620 тысяч бюджетных мест. Около 540 тысяч абитуриентов уже подали почти 4 миллиона заявлений в рамках конкурсных групп, из них – более 3 миллионов через суперсервис "Поступление в вуз онлайн", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат. Чернышенко добавил, что порядка 73% от всего объема бюджетных мест распределено региональным университетам. Среди наиболее популярных направлений – "Информатика и вычислительная техника", "Образование и педагогические науки" и "Клиническая медицина".

https://ria.ru/20250703/minobrnauki-2026848587.html

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общество, россия, дмитрий чернышенко, единый государственный экзамен (егэ)