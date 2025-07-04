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ВС России нанесли удары по производству комплектующих для морских БПЛА ВСУ

ВС России нанесли удары по производству комплектующих для морских БПЛА ВСУ - РИА Новости, 04.07.2025

ВС России нанесли удары по производству комплектующих для морских БПЛА ВСУ

Удары нанесены в Киевской области по заводу имени Артёма, где производят комплектующие для морских беспилотников, заявил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T11:38:00+03:00

2025-07-04T11:38:00+03:00

2025-07-04T11:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

киевская область

киев

сергей лебедев

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Удары нанесены в Киевской области по заводу имени Артёма, где производят комплектующие для морских беспилотников, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги. "Прилеты в завод (имени) Артёма (в Киевской области). На заводе очень много что делается для ВПК. Скорее всего, основные удары по цехам, где собирают управление для безэкипажных плавсредств", - отметил Лебедев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киевская область

киев

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киевская область, киев, сергей лебедев, вооруженные силы рф