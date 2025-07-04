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ВС России нанесли удары по производству комплектующих для морских БПЛА ВСУ
ВС России нанесли удары по производству комплектующих для морских БПЛА ВСУ - РИА Новости, 04.07.2025
ВС России нанесли удары по производству комплектующих для морских БПЛА ВСУ
Удары нанесены в Киевской области по заводу имени Артёма, где производят комплектующие для морских беспилотников, заявил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T11:38:00+03:00
2025-07-04T11:38:00+03:00
2025-07-04T11:38:00+03:00
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Удары нанесены в Киевской области по заводу имени Артёма, где производят комплектующие для морских беспилотников, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги. "Прилеты в завод (имени) Артёма (в Киевской области). На заводе очень много что делается для ВПК. Скорее всего, основные удары по цехам, где собирают управление для безэкипажных плавсредств", - отметил Лебедев.
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киевская область, киев, сергей лебедев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Киев, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли удары по производству комплектующих для морских БПЛА ВСУ
Лебедев: ВС РФ ударили по производству комплектующих морских беспилотников ВСУ