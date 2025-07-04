Запад хочет выжать из Польши помощь Украине, заявил Дуда
Дуда: Запад хочет выжать из Польши как можно больше помощи Украине
© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Польши Анджей Дуда
© Фото : офис президента Украины
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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ВАРШАВА, 4 июл - РИА Новости. Западные страны хотят выжать из Польши как можно больше помощи Украине, заявил президент республики Анджей Дуда в интервью изданию Onet.
"Это политика, и она очень жесткая - кто даст больше. В смысле, что кого можно уговорить дать больше, чтобы нам не пришлось так много давать", - добавил он.
При этом Дуда отметил, что без польской помощи страны Запада не смогут успешно поставлять вооружение на Украину.
"Сегодня у нас есть единственная автомагистраль с запада Европы, которая идет на Украину. Именно из наших портов в Польше: Гданьск, Гдыня, Щецин, Свиноуйсьце есть скоростные дороги к границе с Украиной. У нас есть железная дорога, которая идет из Польши на Украину. Это у нас ближайший международный аэропорт, совсем рядом с автострадой, откуда банально легко добраться до Украины. И именно у нас находится тот международный хаб, из которого с самого начала идет помощь. Именно у нас дислоцировались подразделения, готовые к возможной эвакуации дипломатического персонала, хотя бы американского", - сказал польский президент.
"Давайте закроем аэропорт в Ясенке. Посмотрим, что тогда будут делать союзники, как они будут помогать Украине. Посмотрим, как они будут выполнять свою миссию, если мы скажем: "Нет. Конец. Шоссе перегружено, больше танки не поедут по нашему шоссе. Не возите такую тяжелую технику. Один танк - 70 тонн. Мы закрываем шоссе. Аэропорт в Ясенке нуждается в ремонте. Мы закрываем аэропорт в Ясенке". Интересно, как тогда союзники будут помогать Украине", - заключил он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект