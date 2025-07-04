https://ria.ru/20250704/zaes-2027281755.html

ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение

ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение - РИА Новости, 04.07.2025

ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение

Запорожская АЭС из-за отключения высоковольтной линии потеряла внешнее электроснабжение. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T19:08:00+03:00

2025-07-04T19:08:00+03:00

2025-07-04T21:18:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Запорожская АЭС из-за отключения высоковольтной линии потеряла внешнее электроснабжение."В результате отключения высоковольтной линии в 750 киловольт "Днепровская" Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение. Питание собственных нужд осуществляется от дизель-генераторов. Причины отключения линии выясняются", — сообщается в Telegram-канале станции.Пресс-служба также сообщила:Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе — шесть энергоблоков по одному гигаватту. В октябре 2022 года АЭС перешла под управление российских специалистов.При этом станция и Энергодар постоянно подвергаются ударам украинских беспилотников и обстрелам со стороны ВСУ.

https://ria.ru/20250702/ukraina-2026771579.html

https://ria.ru/20250626/zaes-2025623753.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

запорожская область, в мире, запорожская аэс, энергодар, европа