ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение
ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение, питание переведено на дизель-генераторы
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Запорожская АЭС из-за отключения высоковольтной линии потеряла внешнее электроснабжение.
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"В результате отключения высоковольтной линии в 750 киловольт "Днепровская" Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение. Питание собственных нужд осуществляется от дизель-генераторов. Причины отключения линии выясняются", — сообщается в Telegram-канале станции.
Электроснабжение ЗАЭС обеспечивают две ЛЭП: "Днепровская" с правого берега Днепра и резервная "Ферросплавная-1". Вторая из них отключена действием защиты 7 мая.
Пресс-служба также сообщила:
- топлива для резервных дизель-генераторов хватит на 20 суток;
- выстроена система поставок топлива на станцию;
- радиационный фон на площадке ЗАЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения не превышает природных значений;
- персонал контролирует работу оборудования, нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе — шесть энергоблоков по одному гигаватту. В октябре 2022 года АЭС перешла под управление российских специалистов.
При этом станция и Энергодар постоянно подвергаются ударам украинских беспилотников и обстрелам со стороны ВСУ.
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