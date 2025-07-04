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ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение - РИА Новости, 04.07.2025
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19:08 04.07.2025 (обновлено: 21:18 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/zaes-2027281755.html
ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение
ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение - РИА Новости, 04.07.2025
ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение
Запорожская АЭС из-за отключения высоковольтной линии потеряла внешнее электроснабжение. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T19:08:00+03:00
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запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Запорожская АЭС из-за отключения высоковольтной линии потеряла внешнее электроснабжение.&quot;В результате отключения высоковольтной линии в 750 киловольт &quot;Днепровская&quot; Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение. Питание собственных нужд осуществляется от дизель-генераторов. Причины отключения линии выясняются&quot;, — сообщается в Telegram-канале станции.Пресс-служба также сообщила:Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе — шесть энергоблоков по одному гигаватту. В октябре 2022 года АЭС перешла под управление российских специалистов.При этом станция и Энергодар постоянно подвергаются ударам украинских беспилотников и обстрелам со стороны ВСУ.
https://ria.ru/20250702/ukraina-2026771579.html
https://ria.ru/20250626/zaes-2025623753.html
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запорожская область, в мире, запорожская аэс, энергодар, европа
Запорожская область, В мире, Запорожская АЭС, Энергодар, Европа
ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение

ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение, питание переведено на дизель-генераторы

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Запорожская АЭС из-за отключения высоковольтной линии потеряла внешнее электроснабжение.
«

"В результате отключения высоковольтной линии в 750 киловольт "Днепровская" Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение. Питание собственных нужд осуществляется от дизель-генераторов. Причины отключения линии выясняются", — сообщается в Telegram-канале станции.

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Электроснабжение ЗАЭС обеспечивают две ЛЭП: "Днепровская" с правого берега Днепра и резервная "Ферросплавная-1". Вторая из них отключена действием защиты 7 мая.

Пресс-служба также сообщила:
  • топлива для резервных дизель-генераторов хватит на 20 суток;
  • выстроена система поставок топлива на станцию;
  • радиационный фон на площадке ЗАЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения не превышает природных значений;
  • персонал контролирует работу оборудования, нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе — шесть энергоблоков по одному гигаватту. В октябре 2022 года АЭС перешла под управление российских специалистов.
При этом станция и Энергодар постоянно подвергаются ударам украинских беспилотников и обстрелам со стороны ВСУ.
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